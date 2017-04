Die Europapokal-Historie des FC Bayern ist um ein Drama reicher. Gegen Real Madrid kämpft das Star-Ensemble vergeblich um den Halbfinal-Einzug, der Spanien-Fluch geht weiter. Das früheste Aus seit 2011 hat schwerwiegende Folgen. Die Bayern fühlen sich betrogen.

"So ist der Fußball, so ist das Leben": Stimmen zum Spiel „Wir haben gegen ein Topteam gespielt. Wir haben bis zum Ende an uns geglaubt. Am Ende können wir glücklich sein, dass wir weitergekommen sind.“ (Real-Trainer Zinédine Zidane)

„So ist der Fußball, so ist das Leben.“ (Bayern-Verteidger Jérôme Boateng zum Ausscheiden der Münchner)

„Trotzdem bin ich der Meinung, dass es über beide Spiele hochverdient ist, dass wir Weiterkommen.“ (Kroos zu den Diskussionen über den Schiedsrichter und zur Leistung seines Teams)

„Wir haben wirklich gut gespielt, ich bin stolz auf meine Spieler, die sich geopfert haben, alles gegeben haben. Wir waren wirklich nah dran am Halbfinale. Wir können auch über einige Schiedsrichter-Entscheidungen sprechen. Das kann im Fußball manchmal passieren, aber nicht so eine Serie von Fehlern.“ (Bayern-Trainer Carlo Ancelotti zur Leistung seines Teams und zum Schiedsrichter)

„Die Mannschaft ist gerade im wahrsten Sinne des Wortes in der Kabine in Trümmern.“ (Der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur Stimmung nach dem Ausscheiden)

„Ich glaube, dass die Mannschaft heute auch verdient gehabt hätte, weiterzukommen.“ (Bayern-Kapitän Philipp Lahm nach dem Ausscheiden des FC Bayern gegen Real Madrid)

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer spanischer Medien sollen Robert Lewandowski, Arturo Vidal und Thiago den Ungarn bis in dessen Kabine verfolgt und dort heftig beschimpft haben. Letztlich habe die Stadion-Polizei einschreiten müssen, um die Bayern-Profis zu beruhigen.Auf Anfrage widersprach der FC Bayern den Berichten. Kein Spieler habe den Unparteiischen beleidigt oder sei in die Kabine gestürmt. Auch die Polizei habe nicht eingreifen müssen. Die UEFA teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass nach dem Spiel keine disziplinarischen Verfahren eingeleitet worden seien.Die Zeitung „Marca“ berichtete, bereits im Tunnel seien nach dem Abpfiff laute und wütende Schreie zu hören gewesen. Einige Spieler hätten Kassai aufgelauert und ihn „auf jede mögliche Art beleidigt“, wie das Blatt schrieb. Der deutsche Meister kündigte an, rechtliche Schritte gegen diese Berichterstattung zu prüfen.Carlo Ancelotti und sein Team hatten sich besonders über die Gelb-Rote Karte für Vidal in der 84. Minute sowie zwei umstrittene Treffer aus Abseitsposition von Cristiano Ronaldo geärgert. Ancelotti selbst soll sich laut „Marca“ erbost bei UEFA-Funktionären beschwert haben. Real Madrid hatte das Spiel in der Verlängerung mit 4:2 gewonnen und war damit ins Halbfinale eingezogen.