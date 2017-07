Eishockey Wild Wings im Training: Zu Besuch in der Schweiz

Die Wild Wings trainieren in der Bodensee-Arena Kreuzlingen, weil das Eis in Schwenningen erst Anfang August fertig sein wird.

Die Laune ist bestens. Vor allem bei den Spielern mit den weißen Trikots. Sie klatschen sich ab, fallen sich jubelnd um den Hals. Beinahe so, als hätten sie eine wichtige Partie gewonnen. Das aber ist im Juli im Eishockey nicht möglich. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) beginnt erst im September, der Sommer ist die Zeit für die Vorbereitung. Ihre ersten Einheiten bestreiten die Schwenninger Wild Wings auf dem Eis der Bodensee-Arena in Kreuzlingen. Draußen scheint die Sonne, die Gäste des Hallen-Restaurants sitzen auf der Terrasse. Die Wild-Wings-Spieler dagegen steigen in ihre Ausrüstung, die Betreuer Wolfgang Stegmann in die Kabine getragen hat. Schläger, Schuhe, Trikots, Schoner – bis ein Eishockeyspieler fertig angezogen ist, dauert es.

In der heimischen Helios-Arena ist das Eis noch nicht bereitet. Anfang August soll es dort losgehen, bis dahin fährt das Team zweimal pro Woche in die Schweiz. Um Punkt elf Uhr geht es los. Schweizer Pünktlichkeit. Trainer Pat Cortina stimmt die Spieler, die sich um ihn versammelt haben, ein. Sauber sollen sie arbeiten, konzentriert. Sie halten sich daran. Bis zum Abschlussspiel, das die Mannschaft mit den weißen Trikots gewinnt. Wieder einmal. Das Team in Blau hat das Nachsehen. Am Dienstag sind sie zurück in Kreuzlingen, da soll es zur Revanche kommen.

Simon Danner sitzt nach dem Training in der Kabine. Ihm läuft der Schweiß übers Gesicht. Eishockey im Sommer muss nicht immer ein Vergnügen sein. Danner geht in seine vierte Saison mit den Wild Wings, er kennt die Empfindlichkeiten rund ums Schwenninger Eishockey. Er weiß, wie groß die Sehnsucht nach den Playoffs ist. „Die Chancen sind dieses Jahr sehr gut“, sagt Danner. Er strahlt Zuversicht aus. Auf dem Eis zuvor musste er beim Abschlussspiel noch zuschauen. Danner war in der Spielpause an der Hand operiert worden, einen Großteil der abgelaufenen Saison hatte er mit Schmerzen absolvieren müssen. „Die waren so groß, dass ich kaum noch schlafen konnte“, erzählt er. Anfang bis Mitte August will er seine Hand wieder voll belasten, bis dahin herrscht Vorsicht.

Nach und nach strömen seine Kollegen in die Kabine. Die Stimmung ist gut. Noch sind nur die deutschen Spieler da, die ausländischen trainieren in ihrer Heimat. Die ersten werden kommende Woche erwartet. Pat Cortina hat auch in Kreuzlingen einen Raum für sich, seinen Rückzugsbereich, in dem er sich mit seinen Co-Trainern besprechen kann. Auf dem Eis gibt Petteri Väkiparta den Ton an. Er gibt die Übungen vor, während Chef Cortina meist stiller Beobachter ist. Neun bis zehn der Akteure auf dem Eis werden wohl einen Platz im Wild-Wings-Kader finden, die Trainingseinheiten sind eine gute Bühne.

Seinen festen Platz hat Dustin Strahlmeier. Der 25-Jährige geht als Torhüter Nummer eins in die neue Saison. Sein schwarzes Shirt, das er unter seinem Trikot trägt, ist am Ärmel zerrissen. Löcher über Löcher. „Ich trage es einfach gerne“, sagt Strahlmeier. Es ist wohl auch so eine Art Glücksbringer. In der vergangenen Saison war Strahlmeier noch nicht feste Nummer eins, er musste sich mit 35 Spielen begnügen. In der neuen Saison werden es deutlich mehr. Das ist herausfordernd, vor allem mental. „Ich habe lange darauf hingearbeitet, Nummer eins zu sein“, sagt Strahlmeier. Von Torwarttrainer Ilpo Kauhanen lernt er viel. „Er hat deutlich mehr Technik in mein Spiel gebracht“, sagt der 25-Jährige. Wichtig aber ist der Kopf. Sich nicht durch einen Fehler aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern am besten schon bei der nächsten Aktion wieder zu glänzen. „Damit die Jungs vorne merken, dass sie sich auf mich verlassen können“, sagt Strahlmeier. Gerade bei einem Team aus dem hinteren Tabellendrittel kommt es sehr auf den Torwart an.

Die Schwenninger haben sich entschieden, vorerst nur acht von möglichen neun Ausländerlizenzen zu vergeben. Danner findet das gut, es sei ein Signal an die jungen deutschen Spieler. „Hier kriegen sie ihre Chance“, sagt er. Cortina sieht es ähnlich: „Wir können nicht sagen, dass junge Spieler unser Konzept sind und dann lassen wir sich nicht spielen.“ Ihm sei es egal, ob jung oder alt, deutsch oder Ausländer – wichtig sei einzig die Leistung. Damit die in der neuen Saison stimmt, ist auch das Training in Kreuzlingen wichtig. Anschwitzen auf Schweizer Eis für das große Ziel Playoff-Teilnahme.

Die Vorbereitung

Seit vergangenen Donnerstag trainieren die Wild Wings in der Bodenseearena Kreuzlingen. Das erste Training auf heimischem Eis soll am 2. August stattfinden, das bewährte erste öffentliche Teamtraining am Samstag, 5. August (14.45 Uhr). Das erste Testspiel steigt am 11. August in Weinfelden gegen den HC Thurgau, am 13. August folgt die Heimpartie gegen Freiburg. Am 18. und 19. August nehmen die Schwenninger bei einem Turnier in Kreuzlingen teil, am 26. August geht es gegen Innsbruck, zum Ende der Vorbereitung am 2. September zu HC Genf-Servette. Am 8. September startet die DEL-Saison mit der Partie in Iserlohn. (sk)