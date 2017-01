Eishockey Wild Wings droht wieder das frühe Saisonende

Die Schwenninger verlieren in Berlin vor 10 124 Zuschauern eine ganz entscheidende Partie im Kampf um Rang zehn mit 0:1

Eine Eishockey-Saison ist lang. 52 Partien sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nötig, um die Teams herauszufinden, die die Runde in den Playoffs verlängern dürfen. Ein Platz unter den ersten zehn ist nötig, um zumindest in den Vor-Playoffs die letzten beiden der acht Playoff-Teilnehmer festzulegen. In den vergangenen Jahren war dabei schon recht frühzeitig klar, dass die Schwenninger Wild Wings sich darauf keine Hoffnung machen dürfen. Nun ist vieles anders. Es ist Ende Januar, und die Schwenninger sind tatsächlich noch im Kampf um Rang zehn dabei. Wobei: Seit gestern Abend könnte das fast Geschichte sein. Trotz 52 Saisonspielen war die Partie bei den Eisbären Berlin eine ganz wichtige. Durch die 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)-Niederlage haben die Schwenninger nun zwölf Punkte Rückstand auf die Hauptstädter, die bis gestern Abend noch Zehnter waren. Es droht also wieder ein frühes Saisonende für Schwenningen.

Berlin erlebt derzeit eine schwierige Phase. Zuletzt gelang den Eisbären wenig, nur zwei der vergangenen zehn Partien hatten sie gewonnen. Die Wild Wings reisten also voller Zuversicht in die Hauptstadt. Trotz der katastrophalen Leistung beim 1:6 zu Hause gegen Augsburg. Doch auch die Berliner wussten um die Bedeutung dieser Partie. Entsprechend umkämpft und eng war die Begegnung.

Im Tor der Gäste stand Dustin Strahlmeier, für ihn musste Marco Wölfl weichen. Er hatte zuletzt überzeugende Leistungen gezeigt, als die beiden Stammtorhüter ausgefallen waren. Im ersten Drittel zeigte sich Strahlmeier im Verbund mit seinen Kollegen unüberwindbar. Auch auf der Gegenseite schafften es die Stürmer nicht, Eisbären-Torwart Marvin Cüpper zu überwinden. Wie erwartet war es eine Partie mit wenigen Torchancen. Der torlose Zwischenstand nach 20 Minuten überraschte somit nicht.

Im zweiten Drittel legten die Gastgeber stärker los. In der 27. Minute war es André Rankel, dem das 1:0 gelang. Strahlmeier hatte keine Abwehrchance. In der Folgezeit erwies er sich allerdings als Garant, dass zunächst keine weiteren Gegentreffer fielen. In der 28. Minute rettete er gegen Micki DuPont, seine spektakulärste Aktion gelang ihm jedoch in Minute 36. Der Wild-Wings-Torwart hechtete ins Eck und wehrte den Puck mit Hand und Schläger ab. Die Schiedsrichter kontrollierten mit dem Videobeweis, ob der Puck tatsächlich nicht hinter der Linie war. Die Entscheidung fiel schnell: kein Tor. Die Schwenninger durften also weiter auf einen Erfolg hoffen.

Allerdings war auch im letzten Drittel ihr Spiel nach vorne nicht zwingend genug. Ganz im Gegentei: Die Gäste mussten froh sein, nicht höher in Rückstand zu liegen. Das war in aller erster Linie Strahlmeier zu verdanken, der eine sehr starke Partie zeigte. Aber auch das brachte letztlich nichts. Am Freitag geht es für die Wild Wings mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf weiter. Wieder eine wichtige Partie, Düsseldorf hat nur einen Punkt mehr als die Schwenninger. Eine weitere Niederlage und der Traum von den Vor-Playoffs ist wohl vorbei.