Was Amateur-Klubs ihren Spielern zahlen: Südbadischer Verbandspräsident wettert über "horrende Summen"

Ein Aktionsbündnis von etwa 30 Vereinen kritisiert die Deutsche Fußball-Liga und will mehr Geld für Amateurvereine. Thomas Schmidt hält das für den verkehrten Weg und fordert ein Umdenken.

Sollten die Amateure mehr Geld von den Profiklubs erhalten? Wir sprachen mit Thomas Schmidt, dem Präsidenten des Südbadischen Fußballverbands.

Herr Schmidt, in Bayern hat sich das Aktionsbündnis „Rettet die Amateurvereine“ gründet. Initiator ist Engelbert Kupka, der langjährige Präsident der SpVgg Unterhaching. Was halten Sie von der Initiative?

Zunächst finde ich es positiv, wenn sich jemand um die Amateurvereine bemüht. Allerdings misst Her Kupka mit zweierlei Maß, denn er sieht nur, was die Deutsche Fußball Liga den Amateuren direkt zur Verfügung stellt. Das ist aber ja bei weitem nicht alles.

Was kommt noch dazu?

Der Deutsche Fußball Bund profitiert beispielsweise auch von Werberechten, etwa vor Länderspielen. Da kommen noch einmal bis zu 50 Millionen Euro dazu. Das alles will Herr Kupka aber nicht sehen, er beschränkt sich lediglich auf die Zahlen, die ihm passen.

Seine Einnahmen gibt der DFB aber nicht zwangsweise an die Amateure weiter. Vielmehr werden sie ja auch für umstrittene Projekte verwendet, etwa für die geplante DFB-Akademie, die neue Zentrale des Deutschen Fußballs in Frankfurt.

Das ist richtig, aber ohne die geplante Akademie, die Leistungszentren oder die Fußball-Schulen fehlt uns jede Grundlage. Hinzukommen mit fussball.de und dfb.net zwei organisatorische Plattformen, die horrende Summe kosten. Dis alles sind Projekte, die der DFB den Vereinen zukommen lässt. Hinzu kommt die Trainerausbildung von c-Schein bis zum Fußball-Lehrer. Aber ja, natürlich muss man sich vor allem die Akademie noch einmal genau anschauen, die zunächst 75 Millionen Euro kosten sollte und nun doppelt so teuer werden könnte. Vielleicht muss man da noch Abstriche machen.

Damit mehr Geld direkt an die Vereine fließen kann?

Darum geht es Herrn Kupka, teilweise kann ich das auch nachvollziehen. Sicherlich wäre es gut, wenn von der Deutschen Fußball Liga etwas mehr bei uns ankäme. Aber ich kann auch Christian Seifert verstehen, den Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga. Ich glaube, dass wenn die DFL jedem Verein 10 000 Euro geben würde, wäre das auch nicht die Lösung.

Besser als nichts, oder?

Sehen Sie, Seifert sagt, dass die Amateur-Klubs das Geld an Spieler und Trainer weitergeben würden, die vergleichsweise heute schon horrende Summen kassieren. Da stimme ich ihm zu. Wir sind auf einem verkehrten Weg.

Inwiefern?

Wir müssen das Geld mehr in die Jugend investieren. Es kann nicht sein, dass Jugendtrainer kein Geld erhalten, weil es an die Spieler und Trainer der Männerteams geht. Das hat Folgen, die wir bereits zu spüren bekommen. Wenn ich auf einem Sportplatz bin und sehe, dass dort kein Einheimischer Spieler dabei ist, macht mich das traurig. Da geht auch jede Identifikation mit dem Club verloren.

Verstehen Sie es eigentlich, wenn andere Sportler bei dieser Diskussion den Kopf schütteln, weil sie bei größerem Aufwand als mancher Amateurkicker gar keine finanzielle Unterstützung erhalten?

Das kann ich verstehen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Wir sind da mit anderen Sportverbänden im Gespräch. Wie gesagt, ein Umdenken muss her. Wie in einigen Vereinen mit dem Geld umgegangen wird, ist nicht richtig.

Herr Kupka kritisiert dagegen, dass die Funktionäre von DFB und DFL die Bodenhaftung verloren hätten.

Die Clubs, die unzufrieden sind und sich jetzt formieren, haben selbst Fehler gemacht. Die alle ins Boot zu holen und Stimmung gegen den DFB zu machen, finde ich nicht gut. Ich kenne Herrn Kupka persönlich nicht, aber er hat dieses Model in der Vergangenheit selbst mitgetragen. Seinen Verein, die SpVgg Unterhaching, hat er offensichtlich auch nicht so geführt, wie es sein sollte. Zumindest lässt das Unterhachings angespannte finanzielle Lage vermuten. Ich finde, man sollte zunächst einmal vor der eigenen Haustüre kehren und entsprechend aufpassen, wen man angreift. Es ist leicht gegen jemanden zu Werke zu gehen, der im Rampenlicht steht, um damit die größte Popularität zu erreichen.

Gehören Vereine aus Südbaden zu der Initiative? Wurden Sie selbst von Klubs angesprochen, die mehr Geld fordern?

Meines Wissen nach ist kein Verein aus unserer Region dabei. Man diskutiert schon einmal mit den Vereinen über die Verteilung der Gelder. Beschwert hat sich bei mir bislang keiner unserer Vereine.

Glauben Sie, dass das Aktionsbündnis etwas bewirken wird?

Ob das Aktionsbündnis etwas für die Dauer ist, bezweifle ich. Aber, wie ich schon erwähnte, es kann etwas Positives bewirken, vielleicht gibt es ein Umdenken bei der DFL. Alles was für den Amateurfußball ist, unterstütze ich. Das Handeln insgesamt von Herrn Kuka halte ich aber für weit übertrieben.

Zur Person

Thomas Schmidt übernahm 2014 das Präsidentenamt des Südbadischen Fußballverbands. Seit 1981 ist er für den Verband tätig. Von 1991 bis 2007 war er stellvertretender Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, zu dessen Vorsitzenden er 2010 gewählt wurde. Von 2012 bis 2014 vertrat er den SBFV im Vorstand des Süddeutschen Fußballverbandes. Schmidt wohnt in Sölden bei Freiburg.