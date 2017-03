Über den Aufenthaltsort des erkrankten Fußballers Mario Götze von Borussia Dortmund wird viel spekuliert. Er könnte sogar zur Behandlung bei einem bekannten Spezialisten in Konstanz sein.

Wo ist er denn nun, dieser Mario Götze? Klar ist: Der Finalheld der Weltmeisterschaft 2014 ist aus dem Trainings- und Spielbetrieb von Borussia Dortmund herausgenommen. Wegen einer Stoffwechselerkrankung. Mehrere Wochen Behandlung erfordert die. Doch wo nur? Das ist die Frage, die Fußball-Deutschland beschäftigt. Wo also ist Götze? Die Sport-Bild schreibt, er befindet sich bei einem Spezialisten in Norddeutschland. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einem Universitätsklinikum.

Lässt sich Götze von Konstanzer Spezialisten behandeln?

Und es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass sich der Dortmunder Offensivspieler tatsächlich in Konstanz aufhalten könne. Bei einem Spezialisten, der sich schon um die Befindlichkeiten etlicher Fußballprofis gekümmert hat. Sein Name: Kurt Mosetter. Sein Spezialgebiet: Myoreflextherapie. Dabei wird auf bestimmte Punkte am Körper Druck ausgeübt. Auf diese Weise entspannen sich die Muskeln und die Schmerzan lassen nach. Wenn Fehlhaltungen oder Stress zu Muskelverspannungen führen, kommt es häufig nicht zu lokalen Beschwerden. Plötzlich schmerzt ein ganz anderer Körperteil, da das komplexe Zusammenspiel der Muskelgruppen gestört ist. Hier greift die Myoreflextherapie ein.



Götze könnte sie offenbar auch helfen. Beim 24-Jährigen scheint mittlerweile die Diagnose festzustehen. Zumindest berichten „Bild“ und Süddeutsche Zeitung von einer so genannten Myopathie, einer seltenen Erkrankung der Muskulatur, die auf Stoffwechselprobleme zurückzuführen ist. Es handle sich aber um eine behandelbare Art der Erkrankung, nicht die schwerere angeborene Myopathie.

Konstanzer Praxis gibt sich bedeckt

Götze also tatsächlich in Konstanz, wie etliche Profifußballer vor ihm? Zuletzt war Leipzigs Yussuf Poulsen hier zu Gast und in der Praxis von Mosetter. Auch Ilkay Gündogan ließ sich von dem Spezialisten bereits behandeln, gleiches gilt für Jürgen Klinsmann. Während dessen Zeit als US-Nationaltrainer war Mosetter Mannschaftsarzt des amerikanischen Teams. Und Götze?

Anruf in der Praxis von Kurt Mosetter in Konstanz. „Bei uns war noch kein Mario Götze und wird auch nicht erwartet“, heißt es von einer Sprechstundenhilfe. Wen Mosetter allerdings privat behandle, könne sie nicht sagen. Klar ist nur: Mosetter hält sich derzeit nicht in Konstanz auf, wird erst nächste Woche wieder zurückerwartet. Borussia Dortmund hält sich derweil bedeckt, was den Aufenthaltsort von Mario Götze betrifft. Immerhin bestätigt der Club, dass sich Mario Götze derzeit in Baden-Württemberg aufhalte. Also nichts mit Norddeutschland. Mehr aber sagt der BVB auf Nachfrage nicht.

Es sind schwere Zeiten, die Mario Götze erlebt. So vieles hatte besser werden sollen nach seiner Rückkehr zur Borussia. Wurde es aber im Vergleich zu seiner Zeit bei Bayern München nicht. Oft sitzt der 24-Jährige nur auf der Bank. Dabei war er es doch, der Deutschland 2014 im WM-Finale in der Verlängerung gegen Argentinien zum Titel schoss. Doch seitdem begleitet ihn ein Problem nach dem anderen.

Immerhin: Nun scheint der Grund für seine fehlende Spritzigkeit, sein vermeintliches Übergewicht und seine Muskelverletzungen gefunden zu sein. Lange hat es gedauert, bis die Stoffwechselerkrankung diagnostiziert wurde. Und wer weiß: Vielleicht findet er in Konstanz wieder in die Spur zurück.