Ratten als Wurfgeschoss gab es bei einem Fußballspiel in Dänemark. Sport-Fans werfen so allerhand auf die Spielfläche. Wir haben aufgeschrieben, was das so alles ist und warum es geworfen wird.

Der Rat-Trick

Wut auf Luis Figo

Meeresfrüchte auf Eis

Sellerie verboten

Kahn und die Bananen

Was noch so flog

Motorroller: Beim Fußballspiel zwischen Inter Mailand und Atalanta Bergamo schleuderten Inter-Fans eine Vespa von den Rängen auf das Spielfeld. Der Motorroller wurde vor dem Spiel einem Bergamo-Fan gestohlen. Das sah so aus:

Katze: Bei der Begegnung zwischen den Fußballmannschaften Charlton Athletic und Luton Town im Januar 1982 warf ein Fan zwei Hälften einer Katze auf die Spielfläche.

Bei der Begegnung zwischen den Fußballmannschaften Charlton Athletic und Luton Town im Januar 1982 warf ein Fan zwei Hälften einer Katze auf die Spielfläche. Handgranate: Beim Spiel Millwall FC gegen Brentford landete eine Handgranate auf dem Fußballplatz. Sie explodierte nicht. Der Schiedsrichter ließ den Platz räumen und überließ ihn dem Bombenkommando.

Beim Spiel Millwall FC gegen Brentford landete eine Handgranate auf dem Fußballplatz. Sie explodierte nicht. Der Schiedsrichter ließ den Platz räumen und überließ ihn dem Bombenkommando. Unterwäsche: Fans des FC Reading warfen in der Saison 1999 kurz vor Weihnachten ihre Unterwäsche auf das Feld. Die Aktion sollte ein Protest gegen die schlechten Ergebnisse ihrer Mannschaft sein.

Fans des FC Reading warfen in der Saison 1999 kurz vor Weihnachten ihre Unterwäsche auf das Feld. Die Aktion sollte ein Protest gegen die schlechten Ergebnisse ihrer Mannschaft sein. Schubkarre: In Brasilien schaffte es ein Zuschauer, eine Schubkarre mit ins Stadion zu schmuggeln. Beim Fußballspiel zwischen der mexikanischen Mannschaft des CF América und der brasilianischen aus São Caetano wurde sie schließlich auf den Platz geworfen.

Bei einem Spiel des dänischen Fußball-Erstligisten Brøndby IF gegen den FC Kopenhagen fliegen bei einem Eckball vier tote Ratten auf den Rasen. Brøndby-Anhänger hatten die Tiere auf das Spielfeld geschleudert. Die Aktion kam nicht gut an und wurde vom FC Kopenhagen kritisiert. Lediglich die dänische Zeitung "Ekstrabladet" schrieb ironisch, die Rattenwerfer seien ähnlich zielsicher gewesen, wie die Brøndby-Stürmer. FCK-Profi Ludwig Augustinsson kommentierte, dass mit dieser Aktion eine Grenze überschritten worden sei.Als Sportler auf dem Spielfeld irgendwelchen Wurfgeschossen ausgesetzt zu sein, ist allerdings kein Einzelfall, der Vorfall in Dänemark nicht der erste dieser Art. Das Werfen von Tieren oder Gegenständen auf die Spielfläche kommt auch in anderen Sportarten regelmäßig vor. Es hat jedoch nicht immer einen negativen Hintergrund, wenn etwas geworfen wird.In der Saison 1995/96 etablierte sich bei der Eishockeymannschaft der Florida Panthers in der National Hockey League (NHL) ein neues Ritual: Kurz vor dem Spiel gegen die Calgary Flames trieb sich in der Umkleidekabine der Panthers eine Ratte herum. Der Stürmer Scott Mellanby tötete das Tier mit seinem Eishockey-Schläger und erzielte im unmittelbar darauf stattfindenden Spiel zwei Tore. Der Panthers-Torhüter John Vanbiesbrouck sprach darauf von einem Rat-Trick, orientiert an der Bezeichnung Hat Trick, für drei aufeinander geschossene Tore.Die Geschichte drang zu den Fans vor und bei einem Spiel landete plötzlich eine Kunststoffratte auf dem Eis. Als die Panthers dann tatsächlich die Playoffs um den Stanley Cup erreichten, flogen regelmäßig hunderte Kunststoffratten auf das Spielfeld.Um den Ratten-Mythos organisierte sich schließlich eine regelrechte Marketing-Strategie. Offiziell lehnten die Panthers das Werfen der Kunststoffratten ab, immerhin sorgte das für einige Verzögerung, da jedes Mal zuerst das Eis wieder freigeräumt werden musste. Allerdings holte sich das Team die Firma Orkin, einen professionellen Schädlingsbekämpfer, als Sponsor. Um die Ratten vom Eis zu räumen kamen nach jedem Panthers-Tor vierzig als Schädlingsbekämpfer verkleidete Mitarbeiter auf die Spielfläche.Der portugiesische Fußballstürmer Luis Figo wechselte im Sommer 2000 vom FC Barcelona zu dessen Erzfeind Real Madrid. Im November 2002 kehrte Figo in Barcelonas Fußballstadion, Camp Nou, zurück. Dieses Mal allerdings im Trikot des Erzrivalen.Der Auftritt sorgte für Wutausbrüche der Fans. Die überschütteten Figo zuerst mit obszönen Schmähgesängen und gingen schließlich noch weiter. Als der damals 30-Jährige bei einem Eckball demonstrativ langsam zur Torauslinie lief, eskalierte die Situation und es flog allerlei auf das Spielfeld: Handys, Billardkugeln, faules Obst, Glasflaschen - und dazwischen der abgeschnittene Kopf eines Spanferkels. Das Spiel musste für 15 Minuten unterbrochen werden. Spieler des FC Barcelona appellierten an ihre Fans, sich zu beruhigen - ohne Erfolg. Das Spiel ging schließlich 0:0 aus.Der Schweinekopf wurde konserviert und war 2004 sogar in der Ausstellung des Deutschen Fußballbundes (DFB) "Kultort Stadion" in Essen zu bewundern.Eine lange Tradition halten die Fans der Detroit Red Wings aufrecht: Erstmals 1952 warf ein Zuschauer einen toten Oktopus auf das Eishockeyfeld. Seither passiert das jedes Mal, wenn die Mannschaft die Playoffs erreicht. Die acht Arme des Tieres sollen dabei symbolisch für die Siege stehen, die es braucht, bis der Stanley Cup gewonnen ist. Seit die Liga um einige Mannschaften erweitert wurde, benötigt es auch mehr Siege bis zum Finale. Entsprechend passten sich auch die Fans an.1995 warfen Fans 36 Tintenfische auf das Eis, davon einen mit einem Gewicht von 17 Kilogramm. Bis zu 54 Exemplare schafften es zeitweise bis auf die Spielfläche. Die Red Wings haben mittlerweile sogar einen Oktopus als inoffizielles Maskottchen, er heißt Al.Rund um das Oktopus-Werfen hat sich ein regelrechter Kult entwickelt, mit festen Regeln für den Ablauf und die Wurftechnik. So muss das Tier vor dem Einsatz gekocht werden, ansonsten funktioniert das Schleudern nicht so gut. Die Fischhändler in Detroit freut das. Ist die Mannschaft in den Playoffs, verdoppeln sich die Oktopus-Verkäufe in der Stadt.Beim englischen Fußballverein FC Chelsea ist es üblich, Stangensellerie mit ins Stadio zu nehmen. Warum? Das weiß eigentlich niemand mehr so genau. Jedenfalls gibt es ein -sehr obszönes- Lied, in dessen Anschluss das Gemüse geworfen wird. Seit den Achtzigerjahren ist dieser Brauch üblich.Die Stamford Bridge, das Heimstadion des FC Chelsea, hat den Sellerie-Wurf jetzt allerdings unter Strafe gestellt. Wer Stangensellerie mit ins Stadion bringen will, dem kann der Eintritt verweigert werden, wer ihn aufs Spielfeld wirft, dem droht eine Stadionsperre. Das hindert die Fans jedoch nicht daran, sich vor dem Stadion damit zu bewerfen.Der ehemalige Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft, Oliver Kahn, musste sich einigen Spott gefallen lassen. Als Torhüter des FC Bayern München wurde er von Fans gegnerischer Mannschaften oft mit Bananen beworfen. Vor zahlreichen Auswärtsspielen mussten zuerst etliche Bananen aus dem Torraum entfernt werden, um mit dem Spiel überhaupt erst beginnen zu können.Die Liste ist lang, deshalb abschließend noch einige Beispiele, die Erwähnung verdient haben: