Berlin Verabredete Massenschlägerei: Verletzte bei Ausschreitungen von Hertha- und Frankfurt-Fans

Etwa 60 Anhänger von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sind im Berliner Stadtteil Moabit aneinandergeraten. Laut Medienberichten gab es vor dem Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga eine Verabredung für eine Massenschlägerei.

Im Berliner Stadtteil Moabit ist es am Samstag zu einer Massenschlägerei im Vorfeld der Bundesligapartie zwischen Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt gekommen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf der Beusselstraße. Die Anzahl der Beteiligten müsse noch geklärt werden, erste Angaben schwankten zwischen 50 und 200.



Die Zeitungen "B.Z." und der "Tagesspiegel" berichteten auf ihren Internetseiten, bei den Schlägern handele es sich um Anhänger der beiden Vereine, die am frühen Abend im Berliner Olympiastadion aufeinander treffen. Die Polizeisprecherin sagte, es habe offenbar mehrere Verletzte und auch Festnahmen gegeben. Die genauen Umstände müssten aber noch geklärt werden.



Den Medienberichten zufolge flogen bei der Auseinandersetzung Feuerwerkskörper und Flaschen. Nach Angaben des "Tagesspiegels" zogen etwa 100 Anhänger von Eintracht Frankfurt auf der Beusselstraße auf, da sich in der Nähe seit Jahren ein Szenetreffpunkt von Hertha-Fans befinde.



Anfang Februar hatte es am Rande des Fußballbundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig Krawalle gegeben. Bei massiven Ausschreitungen wurden mindestens sechs Leipziger Anhänger sowie vier Polizisten verletzt.



Nach Polizeiangaben griffen Dortmunder Fans Besucher aus Leipzig, Unbeteiligte und Polizeibeamte unter anderem mit Steinen, Flaschen und Leuchtraketen an. Im Stadion waren zudem Plakate mit Gewaltaufrufen zu sehen.