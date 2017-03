Weil er die nagelneuen Sitze im Stadion des türkischen Fußballvereins Trabzonspor mit den Schuhen betreten hat, verdonnert der Verein einen Fan zu einer kuriosen Strafe: Der Fan muss 10.000 Sitze von Hand putzen.

"Yeni yuvam?z" derken saka yapm?yorduk. Insan hiç evindeki koltuklara ayakkab?lar?yla basar m?? Hemen al?r cezas?n?! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 15. März 2017

Kritik von den Stuttgarter Architekten

Der türkische Fußball-Erstligist Trabzonspor, derzeit fünfter in der türkischen Süper Lig, versteht in Sachen Sauberkeit keinen Spaß. Weil ein Fan des Clubs während eines Heimspiels die Sitze in der Fankurve mit seinen Schuhen betreten hatte, verdonnerte Trabzonspor ihn zu einer Strafe der anderen Art: Der Fan musste 10.000 Sitze von Hand schrubben, ausgerüstet nur mit einem Putzlappen und einem Eimer.Gefunden hat der Verein den Übeltäter über eine Recherche in den sozialen Netzwerken. Wer sich wundert, warum Trabzonspor derart streng ist: Die Medical Park Arena, wie das Stadion heißt, wurde erst im Dezember 2016 eröffnet. Das Besondere am 88 Millionen Euro teuren Fußball-Tempel mit mehr als 41.000 Plätzen: Dort, wo es steht, befand sich vor seiner Errichtung noch Meer. Zur Errichtung schüttete man Land auf. Verantwortlich für den Entwurf ist das Stuttgarter Architektur-Büro asp.Dort fühlt man sich nicht etwa wegen einer besondere Würdigung der architektonischen Leistung geehrt. Cem Arat, Geschäftsführer von asp, sagte auf SÜDKURIER-Anfrage: „Wir halten eine derartige Maßnahme für übertrieben.“ Seiner Ansicht nach müsse ein Stadion für eine „rustikale Nutzung ausgelegt sein, sonst hätte man etwas falsch gemacht.“ Die Grenze sei für Arat eher bei mutwilliger Beschädigung zu ziehen.Der bestrafte Fan äußerte sich übrigens reumütig und sagte: "Es ist unser Stadion, wir müssen es schützen. Trabzonspor gehört uns allen."