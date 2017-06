Fußball Traumlos im DFB-Pokal: Rielasingen-Arlen freut sich auf den Titelverteidiger

Geballte Spannung herrscht bei der Übertragung der Ziehung der ersten DFB-Pokalrunde. Der Verbandsligist trifft in der ersten Runde auf Borussia Dortmund. Der Jubel im Vereinsheim ist bei der Auslosung groß.

Gespannte Mienen, gebannte Blicke – Hoffen auf das ganz große Los. Geballtere Aufmerksamkeit, als während der knapp einstündigen Übertragung der Ziehung der ersten DFB-Pokalrunde, dürfte dem Fernseher im Vereinsheim des FC Rielasingen-Arlen wohl noch nie zuteil geworden sein. Spieler, Betreuer, Anhänger – sie alle folgen im Halbdunkel des Saales hochkonzentriert jeder Handbewegung von Losfee Sebastian Kehl, der unter den wachsamen Blicken von Reinhard Grindel, DFB-Präsident und Ziehungsleiter in Personalunion, die Loskugeln mit den Vereinsnamen durch die Finger gleiten lässt.



Kein Wunder, schließlich geht es für eine ganze Region um das potenzielle Spiel des Jahres. Wenn Namen wie der SC Freiburg, Borussia Dortmund oder gar der FC Bayern München in der Verlosung stehen, fangen bei wackeren Amateursportlern schnell Herz und Hirn zu träumen an. Doch damit für den Verbandsligisten aus Rielasingen-Arlen, dem nach den Sportfreunden Dorfmerkingen klassentiefsten Bewerber im Feld, eine kräftezehrende, aber erfolgreiche Saison auch wirklich im Aufeinandertreffen mit einem der „Großen“ im deutschen Fußball gipfelt, muss Kehl erst einmal ein glückliches Händchen beweisen.

Dass man einen der 36 Erst- und Zweitligisten zu Gast haben würde, war schon im Vorfeld klar. Ob es nun aber wirklich Deutschlands allererste Riege sein müsse, wurde – zumindest von Funktionärsseite – durchaus bezweifelt. „Natürlich gelten die Bayern als Traumlos, aber sind sie das wirklich? Wie sollen wir denn die Bayern oder auch Borussia Dortmund logistisch stemmen? Das wäre ein unglaublicher Aufwand unter enormem Druck“, trat beispielsweise Vereinsvorsitzender Peter Dreide im Gespräch mit dieser Zeitung ein wenig auf die Euphoriebremse.

Doch als die Kugeln endlich rollen, macht die Stimmung im Saal schnell klar, dass zumindest Volkes Seele sich einen der ganz dicken Fische im Teich wünscht. Jeder klangvolle Name, der dem Verbandsligisten durch die Lappen geht, wird mit einem kollektiven Seufzer im Vereinsheim begleitet. Als dann endlich die Kugel mit dem blau-roten Vereinswappen auf ihr passendes Gegenstück wartet, legt sich Stille über den Raum. Dass während dieser Sekunden mehr Spannung aufkommt, als beim ungefährdeten 6:1-Pokalsieg gegen den überforderten VfR Hausen, spricht für die Stärke dieser Rielasingen-Arler Mannschaft, der wohl auch ein Überraschungscoup im Cup zuzutrauen wäre.

Um 18.23 Uhr sind die Würfel endgültig gefallen, unter ohrenbetäubendem Jubel und unzähligen Umarmungen steht der Titelverteidiger Borussia Dortmund als Gegner im ersten DFB-Pokal-Spiel der Vereinsgeschichte fest. Für den 2. Vorsitzenden Erwin Gräble trotz der vorherigen leichten Bedenken ein echtes Traumlos. „Das ist jetzt eine Riesenfreude. Für die Spieler und den Verein ist das einfach der helle Wahnsinn“, meint er. „Natürlich müssen wir das Spiel und den Organisationsaufwand bezüglich der DFB-Regularien stemmen, aber momentan sind wir einfach glücklich.“ Gräble rechnet damit, aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs ins Freiburger Schwarzwaldstadion umziehen zu müssen.



Auch Bürgermeister Ralf Baumert zaubert das Los ein breites Grinsen ins Gesicht. „Besser hätten wir es gar nicht treffen können“, findet er. „Das war einer der absoluten Traumvereine, die in der Verlosung waren. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass die Mannschaft sich dieses Spiel erarbeitet hat.“ So findet die kleine Auslosungsfeier im Vereinsheim ein Ende, mit dem alle mehr als zufrieden sind. Während für die BVB-Profis die vermeintlich lästige Pflichtaufgabe im August gedanklich wohl eher noch als abstrakte Randnotiz im Hinterkopf vermerkt ist, zählt man in Rielasingen-Arlen jetzt ungeduldig die Tage bis zu jener Partie, die für viele im Verein wohl das Spiel ihres Lebens bedeuten dürfte.



Großer Jubel bei DFB-Pokal Auslosung 1. FC Rielasingen-Arlen trifft auf Titelverteidiger Borussia Dortmund