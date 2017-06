München Transferrekord: FC Bayern holt Wunschspieler Tolisso aus Lyon

Der FC Bayern hat erstmals in diesem Transfersommer tief in die Tasche gegriffen - und wie! Für eine noch nie erreichte Rekordsumme sichert sich der Rekordmeister die Dienste eines vergleichsweise unbekannten Franzosen. Dieser soll in große Fußstapfen treten.

Tolisso an der Spitze: Die teuersten Transfers der Bundesliga

Der FC Bayern bezahlt eine Rekord-Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso an Olympique Lyon. Die Rekordtransfers innerhalb der Bundesliga oder vom Ausland in die Bundesliga 1. Corentin Tolisso von Olympique Lyon zum FC Bayern München für 41,5 Mio. Euro (2017)



2. Javi Martínez von Athletic Bilbao zum FC Bayern München für 40 Mio. Euro (2012)



3. Mats Hummels von Borussia Dortmund zum FC Bayern München für 38 Mio. Euro (2016)



4. Mario Götze von Borussia Dortmund zum FC Bayern München für 37 Mio. Euro (2013)



5. Arturo Vidal von Juventus Turin zum FC Bayern München für 37 Mio. Euro (2015)



6. Julian Draxler von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg für 36 Mio. Euro (2015)



7. Renato Sanches von Benfica Lissabon zum FC Bayern München für 35 Mio. Euro (2016)

Die Rekordtransfers von der Bundesliga ins Ausland 1. Kevin De Bruyne vom VfL Wolfsburg zu Manchester City für 75 Mio. Euro (2015)



2. Leroy Sané von Schalke 04 zu Manchester City für 48 Mio. Euro (2016)



3. Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal für 45 Mio. Euro (2016)



4. Henrich Mchitarjan von Borussia Dortmund zu Manchester United für 42 Mio. Euro (2016)



5. Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain für 42 Mio. Euro (2016)



6. Roberto Firmino von 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool für 41 Mio. Euro (2015)



7. Edin Dzeko vom VfL Wolfsburg zu Manchester City für 37 Mio. Euro (2010)



8. Toni Kroos vom FC Bayern München zu Real Madrid für 30 Mio. Euro (2014) Der FC Bayern bezahlt eine Rekord-Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso an Olympique Lyon.

Der FC Bayern hat den französischen Nationalspieler Corentin Tolisso verpflichtet und dafür die höchste je von einem Fußball-Bundesligisten aufgebrachte Transfersumme bezahlt. Der Mittelfeldakteur wechselt von Olympique Lyon an die Säbener Straße, wo er am Mittwoch einen Fünfjahresvertrag bis 2022 unterschrieb. Am Abend gab Lyon bekannt, für den Jungprofi 41,5 Millionen Euro zu erhalten - so teuer war noch nie ein Spieler in der Bundesliga.Zu dem Betrag können laut dem französischen Ex-Serienmeister noch maximal sechs Millionen Euro an späteren Erfolgsboni dazukommen. Die bisherige Rekordsumme lag bei 40 Millionen Euro, die die Münchner 2012 für Javi Martinez bezahlt hatten.„Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen jungen und hoch interessanten Spieler trotz großer Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern gewinnen konnten“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. „Corentin Tolisso war der Wunschspieler von unserem Cheftrainer Carlo Ancelotti für das Mittelfeld.“Tolisso könnte in München als Ersatz für den zurückgetretenen Xabi Alonso auf der Sechserposition zum Einsatz kommen. In Lyon wurde er aber auch offensiver als Spielgestalter aufgestellt. Der Jungprofi war drei Jahre Stammspieler und überzeugte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Seinen bislang einzigen Auftritt im Nationaltrikot hatte er im März beim Freundschaftsspiel gegen Spanien - beim 0:2 stand er in der Startelf.Der Franzose ist der vierte Bayern-Neuzugang nach den Hoffenheimern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie Serge Gnabry von Werder Bremen.Unterdessen berichten italienische Sportzeitungen, dass Juventus Turin einen Wechsel des Münchner Flügelspielers Douglas Costa vorantreibe. Mit dem Berater des Brasilianers sei bereits eine Einigung erzielt, meldeten die Blätter „Gazzetta dello Sport“ und „Tuttosport“ am Mittwoch. Nun müsse noch Bayern überzeugt werden, den 2015 für 30 Millionen Euro verpflichteten Costa wieder herzugeben.