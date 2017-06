Fußball Streit zwischen Sky und Eurosport: 45 Bundesliga-Spiele ab kommender Saison nur noch übers Internet?

Das dürfte vielen Fußballfans, insbesondere den Kneipengängern, nicht gefallen: Eurosport hat ab kommender Saison die Exklusiv-Rechte für 45 Bundesliga-Partien erworben und zeigt diese nach aktuellem Stand nur im Internet. Hintergrund ist ein Streit mit dem bisherigen Allein-Anbieter aller Partien Sky. Doch noch besteht ein letzter Funke Hoffnung.

Bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit durfte Sky die komplette Liga live zeigen und warb mit dem Slogan „Alle Spiele – alle Tore“.

„Sky hat irreführend behauptet und damit geworben, dass alle Spiele in der kommenden Saison ausschließlich auf den Sky-Plattformen verfügbar sein werden“, begründete Discovery/Eurosport am Dienstag das juristische Vorgehen. „Nach unserer Ansicht führen solche Aussagen von Sky Millionen von Sportfans in Deutschland in die Irre.“ Zuerst hatte der Branchendienst dwdl.de über den Streit berichtet.

Neben 40 Punktspielen darf Eurosport von der kommenden Saison an vier Relegationspartien sowie den Supercup live und exklusiv übertragen. Sky zeigt die übrigen Partien in voller Länge. Von den 30 Freitagsspielen sowie den je fünf Partien am Sonntag (13.30 Uhr) und am Montag (20.30 Uhr) darf der Marktführer unter den Pay-TV-Sendern nur noch in Zusammenfassungen berichten.

45 Bundesliga-Spiele der kommenden Saison nur noch übers Internet?

Unterdessen ist laut dwdl.de klar, dass Discovery die Fußballspiele wohl ausschließlich über seinen kostenpflichtigen Eurosport-Player über das Internet ausstrahlen wird. Davor wurde noch spekuliert, ob die Spiele auch in einem Zusatzpaket von Sky zu sehen sein werden, in dem auch Eurosport einen Pay-TV-Kanal vertreibt. Der Player kostet 29,99 Euro pro Jahr beziehungsweise 9,99 Euro für einen Tagespass. Nutzer ohne einen kompatiblen Smart-TV mit Internetanschluss schauen also in die Röhre. Dasselbe gilt dann auch für Gastronomiebetriebe, die Live-Fußball anbieten. Um alle Spiele zeigen zu können, bräuchten sie ein Sky-Abo und zusätzlich ein Abo des Eurosport-Players.

Allerdings bleibt laut Bild.de noch eine letzte Möglichkeit, die 45 Partien doch noch ins herkömmliche Bezahlfernsehen zu integrieren. Entweder einigt sich Discovery vor Saisonstart (18. August) doch noch mit Sky oder sucht sich einen anderen Vertriebspartner wie zum Beispiel Vodafone, Unitymedia oder die Telekom.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die die Übertragungsrechte vermarktet, dürfte wohl auch daran interessiert sein, dass alle Spiele im herkömmlichen TV übertragen werden. Insofern könnte sie Druck auf Eurosport ausüben. Die Würfel sind wohl also noch nicht endgültig gefallen.