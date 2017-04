Freiburg Spielernoten: Zu viele Ausfälle beim SC Freiburg

Beim 2:5 gegen Werder Bremen kam kaum ein Spieler der SC Freiburg an Normalform heran – und einige waren schlicht von der Rolle. Die Noten von SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Alexander Schwolow: Der Torhüter des SC Freiburg war der Ärmste unter der badischen Sonne. Alleine gelassen von seinen Vorderleuten kassierte er fünf unhaltbare Treffer und durfte als einziges persönliches Erfolgserlebnis in der 54. Minute den Sieg im Duell Mann gegen Mann gegen den Bremer Fin Bartels verbuchen. – Note: 3Aleksandar Ignjovski : In Frankfurt, wo der Serbe vor Freiburg spielte, attestierten Nörgler dem 26-Jährigen, er sei ein netter Kerl, nur kicken könne er nicht. Im aktuellen Stadionmagazin des SC Freiburg sagte Ignjovski von sich, er sei ein Kämpfer und wolle immer spielen. Gegen Bremen durfte er ran – und bestätigte eher die hessischen Spötter. Zur Halbzeit raus. – Note: 5Manuel Gulde: Der aus Karlsruhe gekommene Verteidiger spielt und spielt – warum das so ist, konnte er nicht immer beweisen und gegen Bremen auch nicht. Wirkt oft unsicher, manchmal ängstlich, gibt dem Abwehrverbund keine Sicherheit. Warum nicht Söyüncü? – Note: 4,5Marc-Oliver Kempf: Der technisch versierteste Fußballer in der Freiburger Defensive patzte gravierend in der ureigenen Hauptdisziplin, die da heißt, den Gegner am Toreschießen zu hindern. An den ersten drei Gegentreffern war er maßgeblich beteiligt. Dass ihm auch noch gleich reihenweise Pässe derart missrieten, dass sie die Mitspieler um gefühlte Kilometer verfehlten, passte zum desolaten Auftritt des 22-Jährigen. Es braucht Geduld. – Note: 5Christian Günter: Machte noch den besten Eindruck in der Defensivabteilung der Freiburger. Das lag aber womöglich daran, dass die Bremer eher über die andere Seite attackierten. Wirkt nach vorne immer wuselig, nur kommt leider zu wenig dabei heraus. – Note: 4Amir Abrashi: In der Zweitliga-Meistersaison war der Albaner eine Stütze des Teams. In dieser Bundesliga-Spielzeit hatte er seinen Stammplatz verloren und zeigt jetzt, da er wieder Kandidat für die erste Elf ist, deutliche Verunsicherung. Bekam im Mittelfeld wenig Zugriff, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. – Note: 4,5Mike Frantz : Emsig wie immer, erst weit hinten in der Rolle des verletzten Nicolas Höfler, dann doch weiter vorne. Der Teamsenior – mit 30 Jahren – kam nicht wie gewohnt zur Geltung und brachte so seiner Mannschaft auch keine entscheidenden Impulse. – Note: 3,5Janik Haberer : Der aus Hoffenheim gekommene Mittelfeldspieler hätte sich zu seinem 23. Geburtstag am Sonntag, 2. April, sicher ein anderes Ergebnis gewünscht. Er selbst war aber wie die meisten seiner Mitstreiter auch nicht in der Lage, Entscheidendes dafür zu tun. – Note:4Vincenzo Grifo: Der beste Scorer des SC Freiburg hatte zuletzt von Trainer Streich Verschnaufpausen bekommen mit dem Hinweis, der Vince habe die meisten Einsatzzeiten der Offensivspieler gehabt. Man darf aber annehmen, dass es Grifo gerne anders gehabt hätte. Und, was haben die Auszeiten gebracht? Allenfalls den feinen Techniker aus dem Tritt. Auch sein schöner Treffer aus 20 Metern konnte den missglückten Auftritt nicht wirklich aufhellen. – Note: 4Maximilian Philipp: Ein Tag zum Vergessen. Nichts klappte bei dem oft schon als Wirbelwind aufgetretenen Angreifer. Für seine wirkungsvollste Szene konnte er nichts. Völlig unnötig stieß Gegenspieler Garcia den 23-Jährigen um, worauf es Elfmeter gab für Freiburg. – Note: 4,5Florian Niederlechner: In den ersten 15 Minuten, als der Sportclub noch einigermaßen Zugriff aufs Spiel hatte, fiel der Bayern durch Sprints und aggressives Pressing auf. Mehr und mehr aber entschwand er in der Versenkung und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. – Note: 4,5Lukas Kübler : Ersetzte ab der 46. Minute Rechtsverteidiger Ignjovski. Sah deutlich besser aus als sein Vorgänger und dürfte wohl am Mittwoch in Wolfsburg wieder in der Anfangsformation stehen. – Note: 3Julian Schuster: Kam zur zweiten Halbzeit für Abrashi. Auch ihm unterliefen einige Fehlpässe, war aber trotzdem ein besserer Organisator. – Note: 3Nils Petersen: Auch er kam direkt zum zweiten Durchgang. Wesentlich wirkungsvoller als zuvor Niederlechner, weil Petersen immer wieder bei Zweikämpfen in der Luft den Ball gewinnt. Mit Glück beim Elfmeter, als ihm der Ball nach seinem von Wiedwald abgewehrten Schuss wieder direkt vor die Füße kullerte und er im Nachschuss erfolgreich war. – Note: 3