Freiburg Siegerentwurf des neuen Freiburger Fußballstadions vorgestellt

Der SC Freiburg, die Stadt Freiburg und die Stadion Freiburg Objektträger GmbH & Co. KG (SFG) haben am Donnerstag den Siegerentwurf für das neue Freiburger Fußballstadion vorgestellt.

Zahlen & Fakten zum Entwurf des neuen SC-Stadions: Insgesamt zählt das Stadion rund 34.700 Plätze

Alle Sitz-, Steh- und Rollstuhlplätze sind überdacht

Sitzplätze für Heim-Fans: ca. 18.400

Stehplätze für Heim-Fans: ca. 10.800

Rollstuhl-Plätze: 130

Sitzplätze für Gäste-Fans: ca. 1800

Stehplätze für Gäste-Fans: ca. 1600

Anteil von Stehplätzen rund 36 Prozent

Das Stadion liegt 241,34 Meter über dem Meeresspiegel

Das Spielfeld liegt 234,50 über dem Meeresspiegel

Das Stadion ist 24,82 Meter hoch

Es gibt vier große Zugänge

Stehtribünen sind von ihrer Grundstruktur her wie im Schwarzwald-Stadion: Eine große (einrangige) Fan-Wand, eine gegenüberliegende kleinere Stehplatz-Tribüne für Heim-Fans

Business-Plätze: ca. 1500

Business-Plätze Premium: 300

Logenplätze: 200

Neben dem Stadion gibt es zwei Trainingsplätze und drei Torwarttrainingsplätz

Auf dem Stadiongelände werden über 200 Bäume regionaler Arten gepflanzt

Es stehen ca. 2000 Parkplätze zur Verfügung

Am Stadion gibt es ca. 3000 Fahrrad-Stellplätze

Entfernung zu Stadtbahn/S-Bahn: 800 und 900 Meter

Die Stellfläche für TV-Fahrzeuge, Übertragungswagen etc (TV-Compound) beträgt 1500 Quadratmeter

Anordnung der Essens- und Getränkestände sind dem „Marktcharakter“ aus dem Schwarzwald-Stadion (unter Ost-Tribüne) nachempfunden.

Es gibt Sitzplätze, die direkt an die große Fan-Wand anschließen. Dadurch könne die Stimmung laut Mitteilung des SC Freiburg besser auf die Sitzplätze überschwappen. Zudem seien diese Sitzplätze attraktiv, weil sie direkt neben den stimmungsvollen Stehplätzen seien.

Stimmen zum neuen Stadion „Das Stadion ist ein existenzieller Schritt für unseren Verein. Es ist unverwechselbar und einzigartig. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Heimat für alle SC-Fans werden wird. Das Stadion ist etwas Besonderes, vor allem ist es ein echtes Fußball-Stadion. Es nach den vielen Jahren der Planungen nun präsentieren zu dürfen, erfüllt uns mit großer Freude. Wir wollen das Gute aus dem Schwarzwald-Stadion mit an den Wolfswinkel nehmen und dies als Basis sehen, einen bedeutenden Schritt in die Zukunft zu gehen. Wir freuen uns, alle Gäste und Nachbarn im neuen Stadion herzlich willkommen heißen zu dürfen.“ Fritz Keller, Präsident SC Freiburg:

„Wer wie ich dem SC schon als Student von der Gegengerade des Dreisamstadions aus zugeschaut hat, wird nicht ohne Wehmut umziehen. Aber der Entwurf des neuen Stadions zeigt schon jetzt, dass im Wolfswinkel wieder was entstehen wird, was einen ganz eigenen Charakter besitzt, der zum Sport-Club und zu Freiburg passt. Außerdem wissen wir SC-Fans ja alle, dass der Verein, den wir in der Vergangenheit ins Herz geschlossen haben, ohne das neue Stadion keine Zukunft hätte.“ Dieter Salomon, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg

„Den Fußball-Standort Freiburg zu sichern und zu entwickeln, ist unser Antrieb – für unsere Fans, den Verein, die Stadt, die Region, unsere Partner und unsere Sponsoren. Das neue Stadion ist hierfür die Grundvoraussetzung. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren viel Energie, Leidenschaft, Zeit und Geld in dieses Projekt investiert. Umso mehr freue ich mich, dass es uns gelungen ist, einen Entwurf auswählen zu können, der unseren hohen Ansprüchen an Funktionalität und Architektur entspricht. Es ist ein wichtiges Etappenziel erreicht, nun gilt es weiterhin mit Klarheit sowie Entschlossenheit den Weg weiterzugehen.“ Oliver Leki, Vorstand SC Freiburg

„Wir freuen uns, dass der vorgestellte Entwurf den Verein und die Stadt überzeugte und dass wir wieder einmal ein Fußballstadion für einen Erstligisten bauen dürfen. Bei der nun anstehenden Umsetzung legen wir größten Wert auf den fairen Dialog zwischen allen am Bau Beteiligten. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um die geforderten Qualitäten zu erreichen. Dabei verfolgen wir nicht nur eine technisch perfekte Fertigstellung, sondern auch eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Immobilie.“ Claude-Patrick Jeutter, Geschäftsführer Köster GmbH

„Was ein Fußballstadion letztlich ausmacht, sind all die Menschen, die auf den Rängen stehen und sitzen, und dort für die in jedem Stadion eigene Atmosphäre sorgen. Was man bei den Entwürfen zum neuen SC-Stadion aber schon sehen kann: Der Sport-Club kriegt wieder eine schön enge Hütte, bei der die Fans eine durchgehende Steh¬tribüne hinter dem Tor haben und überall dicht dran sind am Platz. Und wie jedes andere aussehen wird das neue Stadion auch nicht. Es sind also alle Voraussetzungen gegeben, dass es toll wird – die Mannschaft, die Trainer und die Fans werden es dann gemeinsam mit Leben füllen.“ Christian Streich, Trainer SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg möchte spätestens zu Beginn der Saison 2020/21 in ein 34.700 Zuschauer fassendes und rund 76 Millionen Euro teures Stadion umziehen. Das gab der Verein am Donnerstag bei der Vorstellung des Entwurfs für seine neue Arena bekannt. „Den Fußball-Standort Freiburg zu sichern und zu entwickeln, ist unser Antrieb. Das neue Stadion ist hierfür die Grundvoraussetzung“, sagte SC-Vorstand Oliver Leki. „Wir haben in den letzten Monaten und Jahren viel Energie, Leidenschaft, Zeit und Geld in dieses Projekt investiert.“Rund 12.400 der insgesamt 34.700 Plätze sollen dem Stadionentwurf zufolge Stehplätze werden. Nur der Freiburger Fanblock wird aus einem Rang bestehen, der Rest des Stadions aus zwei Rängen. Gebaut werden soll die neue Arena im Nordwesten der Stadt im sogenannten Wolfswinkel neben dem Freiburger Flugplatz und der Messe. Den Zuschlag für den Stadionbau erhielt die Köster GmbH aus Osnabrück.„Das Stadion bildet die Identität Freiburgs und des Sport-Club hervorragend ab. Es steht für Nachhaltigkeit,Offenheit, Kreativität und Bodenständigkeit“, sagte Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon.