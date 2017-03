Im Gesamt-Weltcup der Nordischen Kombinierer fällt eine Vorentscheidung. Eric Frenzel holt sich den Sieg beim Schwarzwaldpokal in Schonach, sein Konkurrent Johannes Rydzek wird Dritter.

Johannes Rydzek will einfach nur weg. So schnell wie möglich. Dumm nur, dass es aus dem Zielbereich der Nordischen Kombination in Schonach kein Entrinnen gibt, ohne an den Fernsehkameras vorbeizukommen. Rydzek ist frustriert. In Schonach finden die beiden letzten Weltcups in diesem Winter statt. Mit Erci Frenzel liefert sich der Oberstdorfer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg im Gesamt-Weltcup. Beim Kampf um den Schwarzwaldpokal am Samstagnachmittag holt sich Frenzel den so wichtigen Sieg. Auch weil Rydzek auf der Zielgeraden stürzt und hinter dem Österreicher Wilhelm Denifl nur Dritter wird. 54 Punkte trennen nun die beiden Konkurrenten.Es sind dramatische Momente. Das Rennen ist über die größte Zeit der 10,5 Kilometer sehr langsam. Auf dem weichen Schnee kostet das Langlaufen viel Kraft. Frenzel und Rydzek liegen in der Spitzengruppe, nach dem Springen am Morgen waren sie von den Plätzen sieben und neun gestartet. Im Rennen halten sie sich lange zurück, erst in der letzten Runde geben sie Gas. Auf der Zielgerade kommt es zum Showdown. Frenzel liegt vorne, er zieht auf die rechte Spur. Rydzek will dranbleiben und fährt seinem Kollegen von hinten auf die Skier – es kommt zum Sturz. Frenzel bleibt auf den Beinen und sprintet über die Ziellinie. Der Jubel ist groß. Bei Rydzek ist es der Frust. „Es ist schade, dass ein fairer Kampf so endet“, sagt er. Später bei der Siegerehrung lässt der viermalige Goldmedaillengewinner der WM in Lahti sein Geschenk achtlos zu Boden fallen. Der 25-Jährige ist bedient und tief enttäuscht. Diesen Rückschlag muss er erst einmal verarbeiten. Auch zur Pressekonferenz erscheint er nicht.Eric Frenzel dagegen schon. „Schade, dass es so ausgegangen ist, das tut mir leid für Johannes“, sagt der Sieger. Bundestrainer Hermann Weinbuch spricht später von einem normalen Rennunfall. Aber auch davon, dass „es jetzt nach einer Vorentscheidung aussieht“. Am Sonntag soll der letzte Wettkampf des Winters in Schonach stattfinden. Um 12.15 wird gesprungen, um 16.15 Uhr steigt der letzte Langlauf des Winters. Auf eine Steigerung hofft hier auch der Breitnauer Fabian Rießle. Am Samstag enttäuscht er mit Rang 27, und das ausgerechnet beim Heim-Weltcup.