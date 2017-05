Freiburg SC Freiburg verpasst den Dreier - 1:1 gegen FC Ingolstadt

Der SC Freiburg hat mit einem 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt den direkten Sprung in die Europa League verpasst. Hertha BSC ist vorbeigezogen und dem 1. FC Köln kann dies am letzten Spieltag auch noch gelingen, weil ein Erfolg des Sportclubs beim Meister FC Bayern München eher unwahrscheinlich ist. Den Oberbayern hilft der Punktgewinn nicht, Ingolstadt muss in die 2. Bundesliga zurück. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Gleich die ersten Minuten zeigten: der FC Ingolstadt will. Ja, aber er musste auch! Denn nur ein Dreier an der Dreisam könnte noch helfen auf dem Weg zu der in Oberbayern mit dem Mut der Verzweiflung beschworenen wundersamen Rettung. Nach zwei Minuten prüfte Pasacal Groß mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze Sportclub-Torhüter Alexander Schwolow ein erstes Mal. Nach 16 Minuten verfehlte wieder Groß mit einem 16-Meter-Schuss das Freiburger Tor knapp. Ingolstadt mühte sich, war giftig in den Zweikämpfen und auch mit dem Mundwerk gut drauf. Groß hätte sich wegen mehrfachen Meckerns eine gelbe Karte von Schiedsrichter Bastian Dankert redlich verdient, doch der lief über den Platz wie so mancher Freiburger Kicker – irgendwie schläfrig, ohne richtigen Bezug zu dem, was sich da auf dem Rasen tat.Dann hätte es aus dem Nichts heraus 1:0 für die Gastgeber heißen müssen. Doch als Florian Niederlechner in der 20. Minute nach einem Traumpass von Marc-Oliver Kempf frei aufs Tor zustürmte, tat er dies einfach nicht entschlossen genug und ließ sich kurz vor dem Abschluss den Ball noch von Marvin Matip weggrätschen. Ein Weckruf für die Freiburger? Nicht wirklich. Das Spiel plätscherte eher so dahin – und dazu passte dann auch Führungstreffer des Sportclubs in der 31. Minute. Einen weiten Pass von Manuel Gulde verlängerte Niederlechner mit dem Hinterkopf in den Strafraum, dort aber bedurfte es schon einer kolossalen Fehlleistung von Romain Brégerie, dass Maximilian Philipp mühelos zum 1:0 einschieben konnte.So hatten es sich die Freiburger wahrscheinlich gedacht. Hinten gut stehen, defensiv nichts zulassen, wie das in der Fußballsprache heißt, und dann auf den tödlichen Konter lauern. Und erst mal in Führung würden sich vermutlich weitere Räume auftun. Klingt gut, alleine die Ingolstädter machten nicht mit. In der 43. Minute schnappte sich Marcel Tisserand im Mittelfeld den Ball und lief einfach mal geradeaus an allem vorbei, was sich da in roten Trikots halbherzig in den Weg stellte. Erst Schwolow konnte den frechen Tisserand stoppen, doch der Abpraller landete genau bei Dario Lazcano, der per Kopf zum 1:1 vollendete. Eine Minute später hätte Florent Hadergjonaj Rot sehen müssen, als er mit gestreckter Sohle voraus in Niederlechner hineinrauschte. Aber eine richtige Entscheidung Dankerts hätte da schon überrascht, also gab es nur Gelb.Die zweite Halbzeit begann dann so, wie es der Sportclub-Anhang gerne von Anfang an gehabt hätte – mit zielstrebigen Angriffen der Freiburger. Nach nur 45 Sekunden stand Niederlechner alleine vor Torwart Martin Hansen und scheiterte. Der Nachschuss von Janik Haberer aus zehn Metern wurde drei Meter vor der Torlinie abgeblockt – vom unglücklichen Niederlechner, der seinen Körper nicht mehr aus dem Weg brachte. In der 49. Minute gab es ein regelrechtes Scheibenschießen im Strafraum der Gäste, doch egal, ob Niederlechner, Haberer oder Höfler, stets war ein Ingolstädter Bein im Weg.Freiburg nun endlich in der Spur? Von wegen. Ingolstadt musste ja – und die Oberbayern kamen. Bei einem Schuss von Mathew Leckie (53.) und bei einem Kopfball von Almog Cohen (61.) bewahrte Schwolow mit Glanzparaden den Sportclub vor einem Rückstand. Bei Freiburg kamen mit Vincenzo Grifo für Onur Bulut (56.) und Nils Petersen für Niederlechner (63.) zwei neue Offensivkräfte, doch die nächste Chance hatten wieder die Gäste. Cohen schoss aus 16 Metern knapp neben das Gehäuse (66.)Der Rest war absehbar – ein vogelwilder Kampf mit offenem Visier auf beiden Seiten. Nach Christian Günters schöner Flanke kam der für Philipp eingewechselte Pascal Stenzel frei zum Kopfball, doch flog der Ball nicht in einer Ecke, sondern genau auf Torhüter Hansen (81.). Auf der Gegenseite klärte Schwolow nach einem Querschläger vor Matip (83.) und er parierte auch noch einen Schuss von Groß (86.). Der SC Freiburg bekam in der Nachspielzeit noch einen Freistoß, 20 Meter vor dem Tor, zentrale Position. Das war in der vergangenen Saison ganz oft ein „g’mähtes Wiesle“ für Vincenzo Grifo. Doch dessen Schuss blieb in der Abwehrmauer hängen und der Filigrantechniker bleibt ohne Freistoßtor in der Bundesliga.Dann war Schluss und das Unentschieden hatte weitreichende Konsequenzen. Der SC Freiburg verpasste vorerst die direkte Qualifikation für die Europa League. Er wurde von Hertha BSC überholt und kann nach den Ergebnissen des 33. Spieltages in einer Woche auch noch vom 1. FC Köln geschnappt werden – Voraussetzung: ein Kölner Sieg gegen Mainz und kein Freiburger Erfolg bei Bayern München. Ganz bitter das Ende für den FC Ingolstadt – durch den späten Ausgleich des Hamburger SV auf Schalke stehen die Oberbayern als Absteiger fest.