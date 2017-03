Freiburg SC Freiburg mit Glück zu einem 1:1 gegen Hoffenheim

Überraschungen haben oft etwas Gutes, allerdings nicht immer. Und so waren die Fans des SC Freiburg sichtlich irritiert, als ihnen die Aufstellung ihrer Mannschaft präsentiert wurde. Ohne Caglar Söyüncü in der Abwehr und gar ohne Vincenzo Grifo in der Offensivabteilung, Sinn und Zweck dieser Idee von Christian Streich wollte allenthalben nicht so richtig einleuchten. Vielleicht war ja das die Auswirkung der Überlegungen, die das Freiburger Trainerteam unter der Woche angestellt hatte, um Mittel und Wege gegen die bislang ja starken Hoffenheimer zu finden. In der örtlichen Zeitung lautete das Stichwort „Sicherheit“, dazu äußern wollte sich der Sportclub-Trainer nicht („Ich sage nichts“), er hielt offenbar mehr vom Handeln.Alleine das Konzept, dem Gegner mit der aus Manuel Gulde, Marc-Oliver Kempf und Julian Schuster bestehenden Dreierkette zu begegnen, funktionierte von Anfang nicht richtig. Vor allem deshalb nicht, weil die auserwählten Drei enorme Schwierigkeiten mit einem geordneten Spielaufbau hatten, zu dem auch der defensivste Mittelfeldmann, Nicolas Höfler, keinen positiven Beitrag beisteuern konnte. Im Gegenteil, gerade Höfler war es, dem mehrere Ballverluste in der eigenen Spielhälfte unterliefen. Dies als Auswirkung eines von 1899-Trainer Julian Nagelsmann angeordneten aggressiven, frühen Pressings.So gestaltete sich das Szenario bald, als kicke man in der Rhein-Neckar-Arena und nicht im Schwarzwaldstadion – also wie ein Heimspiel für Hoffenheim oder eben eine Auswärtspartie für Freiburg. Die Gäste dominierten eindeutig und wäre da nicht ein Alexander Schwolow in guter Form zwischen Freiburger Pfosten gestanden, Hoffenheim hätte zur Halbzeit geführt. Doch der Sportclub-Keeper blieb erst gegen Sandro Wagner (14.) Sieger und danach auch gegen Steven Zuber (26.), dessen Schuss aus 18 Metern Schwolow ans Lattenkreuz lenkte. Und auch, als es Nadiem Amiri aus der Distanz versuchte (30.), war Freiburgs Schlussmann zur Stelle.Und die Gastgeber? Da war tatsächlich nur eine torreife Situation zu verzeichnen – Maximilian Philipp scheiterte nach 39 Minuten mit einem 18-Meter-Schuss an Hoffenheims Torwart Oliver Baumann.Der Ablauf der ersten 45 Minuten schrie förmlich nach einer personellen Veränderung im Freiburger Team. Christian Streich aber beließ alles so, wie es war. Verwundern mochte es so kaum, dass sich die erste brisante Szene wieder vor dem Sportclub-Tor ereignete. Schwolow konnte einen Amiri-Schuss nur nach vorne abwehren, doch Wagner setzte den Nachschuss deutlich über den Kasten (48.). Dann kam die 56. Minute und mit ihr der erste schnelle Antritt von Florian Niederlechner. Gegenspieler Kevin Vogt war den entscheidenden Schritt zu langsam und foulte den Freiburger Stürmer – Elfmeter! Da mit Grifo und Nils Petersen die Elfmeterschützen eins und zwei auf der Bank saßen, trat Philipp an. Er schoss von ihm aus gesehen nach links, Oliver Baumann parierte, aber der Ball fiel direkt wieder vor Philipps Füße, der, nun aus nur noch sieben Metern, keine Probleme mehr hatte, um das 1:0 zu erzielen. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt, oder, anders betrachtet, Freiburgs Coach bestätigt.Doch lange hielt der Vorsprung nicht. Als die Innenverteidigung wieder mal nur ungenügend geklärt hatte, versäumten es mit Janik Haberer und Niederlechner gleich zwei SCler, zur Hifel zu kommen. Benjamin Hübner konnte so den Abpraller aufnehmen, den Ball weiterspielen auf Andrej Kramaric, der ihn aus der Drehung heraus in den Winkel des Freiburger Tores beförderte. 1:1 nur drei Minuten nach der Sportclub-Führung – und schon lief das Spiel wieder wie zuvor. Hoffenheim kontrollierte, griff an und spielte Gelegenheiten heraus. Nach 69 Minuten zeichnete sich erneut Alexander Schwolow aus, als er einen Scharfschuss von Amiri um den Pfosten lenkte.Nach 73 Minuten kam dann endlich Vincenzo Grifo (für Philipp) und vier Minuten später durfte auch Nils Petersen (für Niederlechner) ran. Und beinahe hätten sich die beiden einen Scorerpunkt gutschreiben lassen können, doch nach gemeinsamer Vorarbeit von Grifo und Petersen landete Haberers Direktschuss in der 80. Minute krachend am Pfosten. Und in der 90. Minute war es wieder Grifo, der den Ball in den Fünfmeterraum beförderte, doch dort wurde der aufgerückte Kempf von zwei Hoffenheimern abgeblockt. Also hieß es am Ende 1:1, was auch trotz der guten Schlussminuten schmeichelhaft war für den SC Freiburg.