Fußball SC Freiburg ist auf dem Weg nach Europa

Der SC Freiburg hat mit einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Bayer Leverkusen Rang sechs erobert und und kann in den verbleibenden vier Spielen die Teilnahme an der Europa League klarmachen. Die Tore vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstaidon erzielten Petersen und Stenzel, für Leverkusen traf Volland. Aus Freiburg SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann

Traumpass und Treffer

Abwehrarbeit, wie sie besser nicht sein kann

Leverkusen schafft den Ausgleich

Siegtreffer für Freiburg in der 88. Minute

Woher das Gerücht stammte, lässt sich vermutlich nicht mehr eruieren. Der SC Freiburg, geisterte es durch die Liga, sei hoch zufrieden mit dem Erreichten und wolle am Ende gar keinen Platz erreichen, der zur Teilnahme am europäischen Fußballgeschäft berechtigt. Christian Streich höchstpersönlich sorgte für Klarstellung, doch, ja, der SC Freiburg will die starke Spielzeit durchaus mit einem Europa-League-Ticket krönen. Und diese Aussage untermauerte der Sportclub-Trainer auch gleich noch bei seinem Ausblick auf den Gegner Leverkusen. Bayer sei eine Klassemannschaft und diese könne ihre fünf restlichen Saisonspiele durchaus gewinnen. Doch, so Streich: „Wir wollen alles dafür tun, dass sie höchsten vier gewinnen.“Die Ansage war somit klar, und so starteten seine Kicker auch in die Begegnung. Bissig im Zweikampf, diszipliniert in der Defensivbewegung, entschlossen im Spiel nach vorne, der Freiburger Auftritt glänzte wie am Himmel die Frühjahrssonne. Doch im Gegensatz zu den Strahlen des kugelrunden Planeten hoch droben, hatten die Aktionen des Sportclubs Durchschlagskraft.Die 11. Minute, ein Traumpass von Kapitän Mike Frantz auf Nils Petersen, der Torjäger entwischt seinem Bewacher Ömer Toprak und hämmert die Kugel unhaltbar für Bayer-Torwart Bernd Leno in den Torwinkel.Von Petersens entschlossenem Antritt schien Toprak ziemlich überrascht, weshalb gerätselt werden durfte: War Leverkusens Abwehrchef einfach zu schlafmützig oder hatte er eben wie so viele gar nicht damit gerechnet, dass ihm Petersen gleich von Anfang an gegenüberstehen würde? Immerhin hat Freiburgs Goalgetter ja in den meisten Spielen als Einwechselspieler den zielsicheren Mann für die späten Minuten gegeben.Und Toprak behielt im wackligen Duett mit Nebenmann Aleksandar Dragovic seine Probleme mit dem agilen Petersen. Vier Minuten nach seinem Volltreffer musste Leno Kopf und Kragen riskieren, um das zweite Tor des Freiburger Sturmführers zu verhindern. Zum dritten Mal zum Abschluss kam Petersen in der 23. Minute, diesmal freilich beförderte er das Spielgerät in die dritte Etage.Die enttäuschenden Leverkusener hatten zwar mehr Ballbesitz, das nutzte ihnen freilich nichts. Eine einzige Torchance erspielten sie sich im ersten Durchgang, als nach 43 Minuten Christian Günter und Torhüter Alexander Schwolow gemeinsam gegen Kai Havertz klären mussten. Für Halbzeit zwei war die Direktive klar: Leverkusen muss endlich Druck aufbauen, um nicht schon in im Breisgau die eigenen Europa-Ambitionen beerdigt zu sehen – und der SC Freiburg muss aus einer stabilen Abwehr aufmerksam darauf achten, entstehende Freiräume zu Kontern zu nutzen. Die erste Chance gehörte den Gästen, Chicharito schien bei seinem Sololauf schon frei durch zu sein, doch dann kam die Grätsche von Caglar Söyüncü und weg war der Ball. Abwehrarbeit, wie sie besser nicht sein kann!Söyüncüs Kollege Aleksandar Ignjovski hätte da mal besser genau hingesehen. In der 60. Minute leistete sich der Serbe einen Stockfehler im eigenen Strafraum, als ihm nach Kopfballabwehr von Söyüncü der Ball vom Fuß sprang. Diesen Fauxpas wollte Ignjovski mit einer Grätsche wettmachen, doch statt des Balls traf er Kevin Volland am linken Fuß – Elfmeter für Leverkusen. Der Gefoulte trat selbst an und vollendete zum 1:1.Trotz deutlicher Leistungssteigerung der Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut kam der Ausgleich überraschend. Zumal die Freiburger in der 53. Minute die große Gelegenheit zum 2:0 gehabt hatten. Nach einem schnellen Konter spielte Florian Niederlechner den Ball in den Lauf von Onur Bulut, doch der Mittelfeldspieler, erstmals eit Längerem wieder in der Startformation, traute sich den Abschluss nicht zu – sein Querpass in die Strafraummitte wurde angefangen.Das 1:1 gab Bayer Leverkusen zusätzliche Motivation. Nach einem Ballverlust von Frantz im Mittelfeld nahm Volland den Ball auf und drosch ihn aus 25 Metern an den linken Außenpfosten (65.). Doch dann berappelten sich die Freiburger wieder. Söyüncüs 25-Meter-Knaller ging knapp über den Kasten (66.), dann blockierte Wendell den Schuss von Niederlechner auf der Torlinie. (67.). Auch in der 72. Minute hätte die erneute Führung für den Sportclub fallen können.Als Niederlechner von links den Ball in den Fünfmeterraum drosch, prallte er gegen den Schenkel von Wendell und von dort über die Latte. Die Freiburger gaben nicht nach und schafften tatsächlich noch den Siegtreffer. In der 88. Minute krönte der nur drei Minuten zuvor für Bulut eingewechselte Pascal Stenzel einen Sololauf mit einem kernigen Schuss ins linke Eck. Tor, 2:1, der Sieg, Platz sechs in der Tabelle – und Europa in Sicht, ganz nach dem Geschmack von Freiburgs Trainer Christian Streich.