vor 1 Stunde Markus Waibel Exklusiv Fußball Rielasingen-Arlen trifft auf Dortmund: Warum in Freiburg gespielt wird und was jetzt auf den Verbandsligisten zukommt

Die DFB-Pokalpartie des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund findet am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr in Freiburg statt. Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich am 13. Juli. Dem Verbandsligisten stehen nun arbeitsintensive Wochen bevor. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.