Sport Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund: Jetzt steht der Termin fest

Der 1. FC Rielasingen-Arlen trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Jetzt steht der Termin fest.

Der Termin für das Spiel des Jahres steht fest: Anpfiff ist am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr. Das teilte der 1. FC Rielasingen-Arlen heute mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet das Spiel im Stadion des SC Freiburg statt - morgen sollen die Verträge unterzeichnet werden, erklärte der Verein auf Anfrage des SÜDKURIER. Wann und wo es Karten gibt, ist noch nicht endgültig fix. Wir berichten auf SÜDKURIER Online, sobald Näheres bekannt ist.Vereinsvorsitzender Peter Dreide zeigte sich froh, dass der Termin jetzt steht und die Organisation konkret weitergehen kann. "Die Terminierung am Samstagnachmittag ist toll - vor allen Dingen für die Familien! Und soweit ich weiß, auch der Wunschtermin unserer Gäste“, so Dreide.Die ARD wird das Spiel allerdings nicht live übertragen. Das Erste zeigt die Partie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am Montagabend, wie der DFB bekannt gab. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Begegnungen der 64 Mannschaften vom 11. bis 14. August.Alle Ansetzungen der 1. Runde im Überblick:Losfee Sebastian Kehl hatte vor einigen Wochen das Traumlos Borussia Dortmund für den Verein im Hegau gezogen. Wie der FC Rielasingen-Arlen jubelte, können Sie hier noch einmal nachsehen: