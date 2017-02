Philipp Lahm beendet im Sommer 2017 seine aktive Karriere nach dann 15 Jahren im Profi-Fußball. Immer wieder erstaunlich: Verändert hat er sich seit seinem Debüt optisch kaum. Machen Sie mit bei unserem Philipp Lahm Alters-Quiz!

Philipp Lahm hat alles erreicht: Champions-League-Sieger, siebenfacher deutscher Meister, sechsfacher deutscher Pokalsieger. Dazu natürlich der WM-Titel als Kapitän in Brasilien 2014. Ob er bei seinem Profi-Debüt am 13. November 2002 in der Champions League gegen RC Lens jemals gedacht hätte, dass er all diese Titel gewinnen wird? Dass er für den FC Bayern über 500 Pflichtspiele bestreiten wird? Vielleicht wäre ihm dann ein graues Haar mehr gewachsen, hätte sich sein Gesicht in Falten gelegt. Fakt ist aber: Lahm hat sich seit über 14 Jahren im Profi-Geschäft optisch kaum verändert. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!Erst wenn Sie der Jahreszahl das richtige Bild aus der Karriere Philipp Lahms zugeordnet haben, gelangen Sie zum nächsten Jahr.