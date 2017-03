Fußball Nach Unmut im Netz: Warum es vor dem Länderspiel gegen England keine Schweigeminute gab

Im Rahmen des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und England am Mittwochabend in Dortmund fragten sich viele Menschen: Warum gab es angesichts der Attacke in London keine Trauerminute? Englands Nationaltrainer Gareth Southghate erklärte die Beweggründe.

Für viele Menschen war der Abschied von Lukas Podolski als Nationalspieler am Mittwochabend in Dortmund nur Nebensache. Vor allem die aus England angereisten Fans werden in Gedanken in der Heimat gewesen sein, wo sich Stunden zuvor ein mutmaßlicher Terroranschlag mit vier Toten und vielen Verletzten ereignete.



Aber auch zahlreiche deutsche Fans bewegte die Attacke im Zentrum von London. Im Netz stellten sie verwundert fest, dass es vor der Partie keine Schweigeminute gegeben hatte. Auch trugen die Spieler keinen Trauerflor.

Keine Trauerminute? Keine schwarzen Bänder? Ist Terror jetzt wirklich schon Alltag? #GERENG — André Pilz (@Andre_Pilz) 22. März 2017

Ich hätte zum Länderspiel eine #Schweigeminute erwartet. Schade.

In Gedanken an die Getöteten von London.#PrayforLondon https://t.co/Stsk7bt61G — Icke Berlin (@DiHeler) 22. März 2017

Hab ich das jetzt richtig mitbekommen das die bei #GERENG die Geschehnisse bei der #westminsterbridge komplett ignoriert haben?! — Maximilian (@Stumpn) 22. März 2017

Finde nur ich fremd, dass es da keine Gedenkminute für London gab? #GERENG #londonattacks — sabine heinrich (@frheinrich) 22. März 2017

Deutschland - England ohne Trauerminute ist hart find ich #dfb #gereng — Flo Haidvogl (@FloHaidvogl) 22. März 2017

#gereng @DFB Schade, dass es keine Schweigeminute für den Anschlag von London gab. @DFB_Team_EN a Minute of silence would have been nice! — Elmar Wild (@Elmar112) 22. März 2017

Schweigeminute war zunächst angedacht

Die Erklärung lieferte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Es fiel ihm sichtlich schwer, dort über Fußball zu reden. Bei der Frage nach den Terroranschlägen in London verfinsterte sich seine Miene. "Die Identität unserer Nation ist, dass wir weitermachen, dass wir fortfahren. Wir erlauben niemandem, uns von unserem Alltag abzubringen", kommentierte er in staatsmännischer Manier.

Noch auf dem Weg ins Dortmunder Stadion gab es Diskussionen, in welcher Form die Mannschaft auf die Geschehnisse reagieren soll. Auf die zunächst angedachte Schweigeminute wurde am Ende jedoch verzichtet. "Uns erschien es angemessener, etwas in London beim Heimspiel am Sonntag zu machen", sagte Southgate mit Verweis auf das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Litauen im Wembley-Stadion.

Southgates Presseansprache als Video

Ähnlich äußerte sich Spieler Greg Clarke, Vorsitzender des englischen Fußball-Verbandes FA: "Unsere Gedanken sind bei denen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind." Man werde bei der Partie gegen Litauen unter anderem den Mut der Sicherheitskräfte würdigen.

Laut Southgate erfuhr sein Team schnell, dass keine Angehörigen vom Anschlag betroffen waren. Den Profis sei es gleichwohl ein großes Anliegen gewesen, das Land im Moment der kollektiven Trauer würdig zu vertreten. "Wir hatten heute nicht den Sieg, den wir uns gewünscht haben, aber wir haben eine gute Moral gezeigt. Ich denke, dass konnten die Leute sehen," urteilte der einstige Nationalspieler.