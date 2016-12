Der VfB Stuttgart muss sich schon nach vier Spieltagen einen neuen Trainer suchen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag trat der Niederländer Jos Luhukay von seinem Posten beim Fußball-Zweitligisten zurück. Der 53-Jährige hatte das Amt bei dem Bundesliga-Absteiger erst zur neuen Saison angetreten.

Vorausgegangen waren ein in der Öffentlichkeit ausgetragener Konflikt zwischen Luhukay und Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Die beiden hatten nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Heidenheim am vergangenen Freitag keinen Hehl aus ihren unterschiedlichen Auffassungen über Spielertransfers und den Kader gemacht.

Insbesondere auf die Neuzugänge Benjamin Pavard, Carlos Mané und Takuma Asano hatte Luhukay öffentlich sehr zurückhaltend reagiert.

Der Coach hatte zudem kritisiert, dass er im Kader Spieler aus 15 verschiedenen Ländern habe.

Nach Luhukay-Aus: Janßen, Hinkel und Gerber Interimslösung beim VfB

Der VfB Stuttgart geht nach der Trennung von Jos Luhukay mit einer Interimslösung auf der Trainerbank in die Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern. Olaf Janßen und die beiden Ex-Profis Andreas Hinkel und Heiko Gerber stehen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der Verantwortung. „Die Jungs werden die Mannschaft ab sofort bis auf weiteres betreuen. Ich kann betonen, dass es eine reine Interimslösung sein wird“, sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser am Donnerstag. Luhukay hatte seinen frühzeitigen Abschied nach nur vier Spieltagen zuvor schriftlich mit mangelndem Vertrauen begründet.

Stuttgart hat von den ersten vier Spielen bereits zwei verloren und steht vor dem fünften Spieltag in der Tabelle auf Platz neun. Der nächste Gegner am Samstag ist Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/Sky).