Segeln Match Race Germany: Spektakel auf dem Bodensee

Heute beginnt das Match Race Germany vor Langenargen. Spitzensegler werden in ungewohntem Revier gefordert. Das Finale der Boot-gegen-Boot-Duelle findet am Pfingstmontag statt

Ab Mittwoch steht Langenargen wieder ganz im Zeichen der internationalen Match Race-Segler, das „Match Race Germany“ lockt die Topsegler der Szene sowie viele Zuschauer ans Bodenseeufer sowie auf den See. Während vor den Bermudas dieser Tage der 35. America’s Cup ausgetragen wird, kann man hier hautnah die Segelduelle der internationalen Asse vom Ufer aus verfolgen. Die ersten Wettfahrten starten am Donnerstag, am Pfingstmontag kommt es zu den Finalläufen.

„Am Anfang stand der Gedanke, das Segeln beim Publikum bekannter zu machen und das eben in Form des Matchrace-Segelns, da diese Form relativ leicht verständlich ist!“, so Eberhard Magg, der gemeinsam mit Markus Wieser schon früh an Match Races teilgenommen hatte, zu seinen Überlegungen, die dann im Jahr 1997 zum ersten Match Race in Maggs Heimatrevier vor Kressbronn führte.

Der Reiz des Match Race-Segeln ist einfach erklärt: Auf identischen Booten wird das Duell Boot gegen Boot, Crew gegen Crew ausgetragen – es gibt einen Gewinner und eben auch einen Verlierer und das Ganze findet zumeist dicht am Ufer statt und ist damit für das Publikum an Land gut zu verfolgen. Doch der Bodensee hat als Segelrevier so seine Tücken, die Winde sind für sportliche Ambitionen nicht immer verlässlich genug. Daher versuchte man sich schon bei der zweiten Auflage von den Launen des Windes unabhängig zu machen, auch um für Live-Übertragungen im Fernsehen interessant zu werden, und Magg installierte im Kressbronner Hafen Windmaschinen. Doch diese zweite Auflage des Match Races am Bodensee brachte die Veranstalter an ihre finanziellen Grenzen. Zudem fiel die dritte Auflage buchstäblich ins Wasser, denn das Hochwasser des Jahres 1999 verhinderte Wettfahrten.

Doch seither geht es stetig bergauf, schon bald war die nach Langenargen umgezogene Segelregatta fest in der „World Series“ integriert und es ging auf dem Bodensee um Weltranglistenpunkte. Deutsche Asse wie Jochen Schümann oder eben Markus Wieser, aber auch zunehmend die Weltklasse wie die Goldmedaillengewinner Ben Ainslie und Iain Percy oder America’s-Cup-Sieger Christian Scherrer sowie Segellegende Peter Gilmour starteten vor Langenargen.

Im Jahr 2016 dann aber ein kleiner Rückschritt, denn der neue Rechtein-haber der „World Series“ wollte seine eigenen Boote pushen – für Magg ein nicht finanzierbares Unterfangen, so dass er ganz auf die Stärke seines Events setzte. Und der Plan ging auf. Zwar war die Dichte der Topsegler, auch bedingt durch Terminüberschneidungen, im Vorjahr nicht mehr so hoch wie früher, aber die Spannung auf dem Wasser faszinierte die Zuschauer dennoch.

Hatten deutsche Segler seit Wiesers Finalsieg über Jochen Schümann im Jahr 2001 kaum mehr Chancen gegen die unter professionellen Bedingungen agierenden internationalen Topteams, so war es im Vorjahr der erfahrene Pole Karol Jablonski mit einer jungen Crew mit Talenten des Yacht-Club Langenargen und vom Württembergischen Yacht-Club, die über reichlich Revierkenntnis verfügten, der das Finale für sich entschied.

Nun aber, zum 20. Jubiläum, ist das Match Race Germany der Auftakt zur Match Race Super League und die Asse finden sich wieder ein. Zwölf Teams aus zehn Länder kämpfen ab dem 1. Juni über Pfingsten um den Sieg, darunter Weltmeister Phil Roberston, der seinen Sieg von 2012 gerne wiederholen würde. Aber auch Markus Wieser hat Ambitionen, seinen Erfolg aus dem Jahr 2001 wieder aufzufrischen. Nun muss nur noch der Wind mitspielen.

Das Programm

Mittwoch: Freies Training

Donnerstag/Freitag:Qualifikationsregatten

Samstag: Abschluss Qualifikation/Viertelfinale

Sonntag: Abschluss Viertelfinale/Halbfinale

Montag: Finalläufe

Der Start der Wettfahrten ist jeweils ab 9 Uhr geplant.