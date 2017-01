Fußball Lewandowski lässt die Bayern jubeln

Die Münchner gewinnen mit 2:1 beim SC Freiburg und sichern sich damit die Herbstmeisterschaft.

Der FC Bayern hat sich gestern Abend durch einen 2:1-Sieg beim SC Freiburg die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Janik Haberer brachte die Breisgauer bereits nach fünf Minuten in Führung, doch Robert Lewandowski (43./90.) sicherte dem deutschen Rekordmeister einen 2:1-Erfolg.

Es gibt Fußballspiele, mit denen man keinen hinter dem Ofen hervorlockt. Nicht bei 8 Grad Minus. Wenn der SC Freiburg gegen den FC Bayern spielt, ist das anders. Eine Zitterpartie war gestern garantiert, wenngleich unabhängig vom Spielverlauf. Na und? Gegen die Bayern muss man sich immer warm anziehen. Und ein solches Spiel lässt ohnehin keinen kalt. Entsprechend war das Schwarzwaldstadion natürlich ausverkauft, 24 000 bibberten mit.

Die äußeren Bedingungen konnten also als knackig, frisch, arktisch, frostig oder einfach nur mit einem Brrrrrrrrrr bezeichnet werden. Es dauerte aber lediglich fünf Minuten, bis die Atmosphäre kochte. Nach einem Fehlpass von Mats Hummels schalteten die Gastgeber blitzschnell um, Vincenzo Grifo setzte Janik Haberer in Szene, der – natürlich eiskalt – das 1:0 mit einem Schuss ins linke Toreck erzielte. Sollte tatsächlich erneut ein Sieg gegen die Bayern gelingen? So wie zuletzt vor anderthalb Jahren, als der ewige Außenseiter gegen den Rekordmeister einen 2:1-Triumph feierte? Freiburgs Trainer Christian Streich hatte diese Möglichkeit vor der Partie so beurteilt: „Man muss davon ausgehen, dass wir verlieren, wenn Bayern ein perfektes Spiel macht.“ Dann folgte die Einschränkung: „Aber es muss ja nicht sein, dass sie perfekt spielen.“

Taten sie auch nicht. Zwar übernahmen die Bayern nach einer Viertelstunde mehr und mehr die Initiative, zu Torchancen kamen die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti aber kaum. Die zaghaften Versuche von Arjen Robben (8.) und Arturo Vidal wurden (27.) geklärt, der Münchner Ballbesitz-Modus blieb ansonsten wirkungslos. Allerdings lauerten die Breisgauer vergeblich auf Konterchancen, sodass bei den Gästen vorerst keine Nervosität aufkommen musste.

In den letzten Minuten vor der Halbzeit erhöhte der deutsche Rekordmeister dann noch einmal den Druck. Nach Vorarbeit von Douglas Costa scheiterte Robert Lewandowski zunächst noch aus kurzer Distanz, ein Freiburger stand ihm bei seinem Schuss im Weg. Mit der anschließenden Ecke fand der Brasilianer aber erneut den Polen, der diesmal per Volleyschuss einnetzte. Mit einem 1:1 ging es zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die Münchner diktierten das Spielgeschehen, Freiburg lauerte auf schnelle Gegenstöße. Fast wäre diese Taktik aufgegangen, als Grifo seinen Teamkollegen Maximilian Philipp schickte. Münchens Costa konnte den Freiburger nur noch mit einem Foul stoppen. Schiedsrichter Manuell Gräfe zeigte Costa Gelb (48.), den anschließenden Freistoß setzte Grifo knapp neben den Kasten von Manuel Neuer.

Dann wieder die Bayern, Arjen Robben prüfte Freiburgs Keeper Alexander Schwolow. Der Mann für die besonderen Momente war nun gefragt. Christian Streich brachte Nils Petersen für Florian Niederlechner, also jenen Mann, der vor anderthalb Jahren in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen die Münchner erzielt hatte.

Aber solche Sternstunden haben Seltenheitswert. Philipps Distanzschuss strich in der 83. Minute knapp an Neuers Tor vorbei, Petersen scheiterte in der 88. am FCB-Torwart. Freiburgs Fans wollten den Bayern jetzt sogar die Lederhosen ausziehen, was bei den Temperaturen eindeutig des Guten zu viel gewesen wäre. Stattdessen jubelten die Bayern, denen erneut Lewandowski den Sieg sicherte. Und Christian Streich? Der wirkte trotz starker Leistung niedergeschlagen: „Wir haben nicht sehr viel falsch gemacht“, sagte der Freiburger Trainer. Wohl wahr.