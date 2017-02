Der Unfall beim Race of Champions wirkt beim 22-jährigen Formel-1-Fahrer aus Worndorf noch nach. Vielleicht verpasst er nun sogar den Saisonstart - die Testphase beginnt Ende Februar.

Schwere Wochen für Pascal Wehrlein. Der Formel-1-Fahrer aus Worndorf leidet noch immer an den Folgen seines Unfalls beim Race of Champions am 21. Januar in Miami. Der 22-Jährige hatte sich überschlagen und war kopfüber mit seinem Rennwagen auf eine Mauer aufgeschlagen. Zunächst konnte der Pilot des Sauber-Rennstalls die Heimreise antreten. Bei späteren Untersuchungen aber stellten sich größere Probleme heraus. Zunächst sollten die vornehmlich im Nackenbereich liegen, mittlerweile scheint das Problem aber deutlich komplexer.

War der Trip nach Miami nicht genehmigt?

Wehrlein ist bei verschiedenen Spezialisten in Behandlung, in enger Abstimmung mit seinem Rennstall. Von Sauber gibt es nur wenige Informationen. „Wir müssen die weiteren Ergebnisse abwarten und hoffen auf eine Entscheidung bis nächste Woche“, heißt es aus dem Teamsitz in Hinwil. Die Zeit drängt. Am 27. Februar beginnen die Testfahrten in Barcelona. Es kann gut sein, dass Wehrlein die verpasst. Im schlimmsten Fall droht ihm sogar die Zuschauerrolle beim Saisonstart am 26. März in Melbourne. Sauber ist derzeit auf der Suche nach einem dritten Fahrer. Auch der soll schnellstmöglich bekanntgegeben werden, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.

Wehrleins Unfall jedenfalls hat die Pläne beim Schweizer Traditionsteam gehörig durcheinander gebracht. Alle Entwicklungen sind auf ihn ausgelegt. Fehlt er in Australien, steht Mehrarbeit an. Deswegen hatte sich der Worndorfer deutliche Worte von Teamchefin Monisha Kaltenborn anhören müssen. Den Auftritt beim Race of Champions in Miami hatte er noch vor seiner Unterschrift bei Sauber ausgemacht. Aus Hinwil ist zu vernehmen, dass ihm sonst der Trip in die USA nicht genehmigt worden wäre.