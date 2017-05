Fußball Kleiner Mann  ganz groß: Philipp Lahm beendet heute seine Karriere

Philipp Lahm beendet heute seine Karriere. Nach dem Spiel gegen Freiburg gibt es für den 33-Jährigen noch mal die Meisterschale. Lahm ist ein toller Fußballer, aber auch ein kühler Machtmensch.

Kleiner Mann – ganz groß. Kleiner Mann – ganz herzlich. Kleiner Mann – ganz clever. Kleiner Mann – ganz konsequent. Kleiner Mann – ganz eiskalt. Kleiner Mann – ganz souverän.

Ja, Philipp Lahm, der kleine Mann an Körpergröße, aber Riese auf der Fußballbühne, tritt ab – ganz ab. Für immer vom Rasen, und auch alle anderen denkbaren Jobs in der Branche sind kein Thema, vorläufig jedenfalls nicht. „Erst einmal mache ich mit meiner Familie Urlaub und lebe frei in den Tag hinein“, hat Lahm gesagt, aber auch sogleich nachgeschoben: „Doch ich werde mir einen Tag setzen und den für mich als Startschuss in mein neues Leben definieren.“

Lahm ist Miteigentümer verschiedener Firmen

Ein neues Leben, das selbstverständlich längst Konturen hat. Die Familie Lahm (Philipp, Gattin Claudia, Sohn Julian) wird demnächst um ein Mädchen größer. Und Philipp Lahm hat sowieso immer über den Tellerrand seines Berufszweiges hinausgeschaut, weil es ja nicht schaden kann, sein verdientes Geld sinnvoll arbeiten zu lassen.



Als solcher ist er Miteigentümer verschiedener Firmen, auf diesem Feld wird er aktiv unterwegs sein. Auch sein soziales Engagement wird Zeit beanspruchen, vor allem die Arbeit für seine eigene, für die Philipp-Lahm-Stiftung, die seit zehn Jahren benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Kinder aus Afrika in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit Unesco-prämiert fördert. Den Ausblick auf den Start ins neue Leben hat Philipp Lahm so formuliert: „Ich möchte andere Sachen, andere Leute und andere Bereiche kennenlernen. Man wird sehen, was in Zukunft passiert.“

Seine Kommunikationsfähigkeiten haben etwas Merkelhaftes

Man wird sehen, was in Zukunft passiert – ein typischer Satz für Philipp Lahm, ohne Verbindlichkeit, aber höflich mit einem Lächeln ausgesprochen, dass Neugierigen eine mögliche Nachfrage an der Zunge kleben bleibt. Auch ohne zur Raute geformte Hände haben Lahms Kommunikationsfähigkeiten etwas Merkelhaftes, und mit der Bundeskanzlerin, mit der er im Laufe seiner Karriere einige Male auf Bildern zu sehen war, hat er auch sonst einiges gemeinsam. Philipp Lahm aus dem Münchner Vorort Gern hat immer gewusst, was er will.



Er hat seine Ziele mit Geschick verfolgt, hat dabei ein Gespür entwickelt für Chancen, im Zweifel beherzt zugegriffen und unnachgiebig verteidigt. So hat er bei der Weltmeisterschaft 2010 das Kapitänsamt des verletzten Michael Ballack übernommen und die gute Stimmung während des sportlich erfolgreichen Turniers mit kühlem Kalkül genutzt, seinen Anspruch auf die Armbinde auch in der Zukunft zu platzieren. Im Laufe seiner Karriere ist Lahm zum Machtmenschen geworden, es spricht zweifellos für ihn, dass er darüber nicht irgendwann zu Fall kam.

WM 2014: Lahm will ins Mittelfeld

Das hätte bei der WM 2014 geschehen können. In Brasilien wollte Lahm in der Nationalmannschaft unter Joachim Löw wie unter Pep Guardiola beim FC Bayern im Mittelfeld agieren. Dem Wunsch, oder sollte man besser sagen der Forderung seines Kapitäns, wollte, oder sollte man besser sagen, konnte sich der Bundestrainer nicht verschließen. Selbst als der Kapitän mehrfach dilettiert und beim 2:2 im Gruppenspiel gegen Ghana sogar ein Gegentor verschuldet hatte, gab es keine Veränderung. Erst nach der Verletzung von Aushilfs-Rechtsverteidiger Mustafi im Achtelfinale gegen Algerien musste Lahm zähneknirschend auf die Verteidigerposition zurück.

Es war nicht weniger als der entscheidende Schritt zum späteren Titelgewinn, weil Lahm rechts hinten souverän alles beherrschte und im Mittelfeld Schweinsteiger und Khedira dem Team die verlorengegangene Balance zurückgaben.

Nie Fußballer des Jahres

Philipp Lahm sieht auf vielen Bildern aus wie der junge Philipp, den Mütter gerne als Schwiegersohn hätten. In Fan-Foren wurde da oft anders diskutiert und Lahm als Protagonist für den berechnenden, auf den eigenen Vorteil fokussierten Profi gehandelt. Gerade auch von Anhängern des FC Bayern, die stets einen Bastian Schweinsteiger bevorzugten oder einen Thomas Müller. Das hat zweifelsfrei mit Authentizität zu tun, mit Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Nähe zum einfachen Fußballvolk. Philipp Lahm blieb nur, das aber immer, der verdiente Respekt für seine großen fußballerischen Leistungen. Vermutlich ist das stets genug gewesen.

Oder vielleicht doch nicht ganz? Denn der Weltmeister, der über 500 Spiele für den FC Bayern bestritten hat und dabei achtmal deutscher Meister, sechsmal Pokalsieger und 2013 Champions-League-Sieger wurde, ist eines nie geworden: Fußballer des Jahres. Würde er es dieses Jahr doch noch werden, wäre das eher nicht als Auszeichnung für die Leistungen im letzten Jahr seiner Laufbahn zu sehen, sondern als Würdigung der Gesamtkarriere. Tief im Innern würde das Philipp Lahm nicht überzeugen, öffentlich aber würde er sich bedanken. Ohne Raute, aber höflich, lächelnd, unverbindlich.

Lob und Anerkennung von langjährigen Mitstreitern

Ehrlich mitnehmen kann er dagegen die Botschaften von drei langjährigen Mitstreitern. Aus den USA hat Bastian Schweinsteiger sich für „eine super Zeit“ bedankt und Kumpel Philipp „eine Wahnsinnskarriere“ bescheinigt. Sein früherer Mentor Hermann Gerland hat sich verneigt und erklärt, „er gehört auf jeden Fall in die Jahrhundertelf des FC Bayern“. Und Mehmet Scholl hatte es in einem schwierigen Augenblick für Lahm, nach dem 2:3 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund vor einigen Wochen, auf den Punkt gebracht. „Lieber Philipp, 75 Prozent deiner Spiele warst du überragend. Und die anderen 25 Prozent Weltklasse.“

Heute noch gegen den SC Freiburg. Heute noch mal die Meisterschale in Händen. Und heute sicher uneingeschränkter Fanjubel. Kleiner Mann – ganz groß. Alles Gute!