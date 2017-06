Handball Klassenerhalt! Die Riesenleistung der HSG Konstanz

Sieg in Neuhausen, Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft: Die Handballer der HSG Konstanz und das Team hinter dem Team haben Großartiges vollbracht. Ein Kommentar von Ingo Feiertag und Ralf Mittmann

38 Punktspiele von September bis Juni, über 20 000 Reisekilometer, das alles neben Beruf oder Studium – was war diese Zweitligasaison doch eine riesige Belastung für den Aufsteiger vom Bodensee. Doch die Jungs von Trainer Daniel Eblen wollten diese Erfahrung als Drittligameister anno 2016 unbedingt in Angriff nehmen und sie haben die Aufgabe nun mit Bravour gemeistert.Mit dem Sieg beim TV Neuhausen stehen 35 Punkte aus 37 Partien auf dem Konto, eine überragende Bilanz, die nun auch endlich genügt, um den Ligaverbleib zu feiern. All die Jahre hatten in der 2. Bundesliga viel weniger Zähler zum Klassenerhalt gereicht, ausgerechnet in dieser Saison präsentierte sie sich ausgeglichen wie nie. Umso höher zu bewerten ist die Leistung der Konstanzer Handballer.Klar, sie haben sich sechs Klatschen eingefangen mit mehr als zehn Toren Unterschied und noch einige mit fünf aufwärts. Klar, sie haben unnötige Heimniederlagen kassiert wie etwa gegen Essen, Ferndorf oder Hamm. Klar, sie haben auch Punkte verloren durch ungünstige Schiedsrichterentscheidungen wie etwa gegen Bietigheim, Hamm oder in Friesenheim.Aber nichts hat das Team um Kapitän Fabian Schlaich umgeworfen, nichts konnte den Spielern ihren Grundoptimismus nehmen, nichts ihr Kämpferherz lähmen, nichts ihren Zusammenhalt infrage stellen. Der Beweis hierfür: Gleich siebenmal siegte die HSG mit einem Tor Differenz.Die HSG Konstanz präsentierte sich als Gesamtkunstwerk. Die tollen Leistungen der Spieler, das großartige Trainerduo mit Chefcoach Daniel Eblen und seinem Co André Melchert, die vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer und die imponierende Unterstützung durch die Fans. Auf all das darf der nach wie vor nimmermüde HSG-Präsident Otto Eblen stolz – und alle anderen auch auf ihn.Das letzte Heimspiel gegen Eisenach am kommenden Samstag kann nun zur großen Party werden – mit guter Laune und Tralala, auch mit wehmütigen Verabschiedungen von Simon Flockerzie, Matthias Stocker und Gregor Thomann und vor allem noch einmal sportlichem Spaß mit engagiertem Handball. Das ist für die HSG-Spieler, wie sollte es anders sein, Ehrensache.Glückwunsch!