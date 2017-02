Biathlon Ich bin total stolz auf meinen Bruder: So feiert Familie Doll ihren Weltmeister

Der Schwarzwald hat wieder einen Weltmeister. Diesmal mit Benedikt Doll allerdings zum ersten Mal einen Biathleten.

Am Samstag mussten im Schwarzwald wieder einmal die Geschichtsbücher neu geschrieben werden. Denn Benedikt Doll knüpfte an die lange Tradition erfolgreicher Schwarzwälder Wintersportler an. In Hochfilzen/Tirol gewann mit dem 26-Jährigen von der Skizunft Breitnau erstmals ein Biathlet in einem Einzelwettkampf WM-Edelmetal.

Am späten Abend schaffte es Benedikt Doll mit seinem Überraschungs-Coup als Sprint-Weltmeister im ZDF-Sportstudio sogar vor die aktuelle Berichterstattung zur Fußball-Bundesliga. Weitere rund sieben Stunden früher stand der Schwarzwälder bei der Flower-Zeremonie noch ungläubig auf dem höchsten Podest. Artig winkte er den Eltern, Bekannten und Fans auf der gegenüber liegenden Haupttribüne zu. Dazwischen immer wieder ein ungläubiges Kopfschütteln: Bin ich es wirklich, der neue Sprint-Weltmeister im Biathlon? Ja, er ist es! Und für Vater Charly Doll kam der Erfolg nicht wirklich überraschend. „Man hat die ganze Woche über gemerkt, er will etwas reißen“, verriet er nach der Medaillenübergabe. Aber wie sollte das gehen? Noch nie hatte der Winterzweikämpfer der Skizunft Breitnau einen Weltcup gewinnen können. Noch nie blieb er in einem Weltcupwettbewerb ohne Schießfehler.

Gut ein Dutzend Schwarzwälder Biathlonfans hatten die Entscheidung am Samstag live in der Tiroler Biathlon-Hochburg mitverfolgt und die Daumen gedrückt. „Er kann das, er muss nur seine Trainingsleistungen umsetzen“, erklärte Charly Doll. Mutter Friederike konnte das letzte und entscheidende Stehendschießen nicht wirklich mitverfolgen: „Ich habe mir immer mit einer Hand die Augen zugehalten, um dann doch wieder zu spicken“. Dabei hätte die Mama die famose Schießleistung des Filius an diesem historischen Tag durchaus mit anschauen können. Mit zweimal Null hatte der Hobby-Koch zunächst die Führung übernommen. Doch sollte die Bestzeit auch für Gold reichen? Unterdessen drohte bei Mutter Friederike das Smartphone zu glühen. „79 Whats-App hintereinander habe ich noch nie erhalten“, sagte sie mit funkelenden Augen. Am Ende entschied ein Wimpernschlag von 0,7 Sekunden über Gold oder Silber. „Ich genieße es auf jeden Fall, mein erstes WM-Ziel mit einer Medaille habe ich erreicht“, frohlockte der Hinterzartener. „Ich bin total stolz auf meinen Bruder“, postete Schwester Stefanie aus dem heimischen Hinterzarten.

Und bei der Medaillenübergabe hatte Doll schon wieder Kraft, um Kontrahent Martin Fourcade und das komplett anwesende Trainer- und Technikerteam mit einer Sektdusche zu erfreuen. Im Verfolgungsrennen gestern wurde Doll Elfter, gefeiert wurde bei der Schwarzwald-Connection trotzdem wieder.