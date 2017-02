Villingen-Schwenningen Hoppes Top Sechs: Schwenninger Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt

Das Fazit von SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe nach dem 4:1-Heimsieg der Schwenninger Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt.

Es war eine sensationell gute Leistung. Allerdings zeigte sich auch, dass die Mannschaft immer alles abrufen muss, um zu gewinnen. Die Abwehr war souverän und auch die Stürmer haben super nach hinten gearbeitet. Jeder hat seine Aufgabe erfüllt und top gekämpft. Der einzige Vorwurf, den man der Mannschaft machen kann, ist die Tatsache, dass im ersten Drittel von den zahlreichen Chancen keine genutzt wurde.

Und hier sind Hoppes Top Sechs:

Er war der Fels in der Brandung. Strahlmeier wirkte sicher und souverän. Zudem hat er keinen Puck gefährlich abprallen lassen.Der Verteidiger spielte aggressiv und kontrolliert zugleich. Trivellato hat auch viele Zweikämpfe gewonnen und schöne Passe gespielt.Er hat souverän und kontrolliert verteidigt. Gysbers hat die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen und zudem mit dem 3:1 ein wichtiges Tor erzielt.Er ist die treibende Kraft in der Schwenninger Offensive. Acton spielte mit Übersicht und zugleich ruhig. Das 1:1 hat er mit einem klasse Pass vorbereitet.Er war am Puck sehr sicher. Nicht nur bei seinem Tor zum 1:1, auch beim Überzahlspiel hat Samson überzeugt.Er ist ein Spieler, der in Schwenningen eine tolle Entwicklung gemacht hat. El-Sayed hat viele Pucks gewonnen, den Führungstreffer zum 2:1 erzielt und seine Leistung mit dem 4:1 gekrönt.