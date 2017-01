Fußball Haberer und Petersen! SC Freiburg gewinnt 2:1 gegen Berlin

Der SC Freiburg hat gegen Hertha BSC einen 2:1-Sieg in der Fußball-Bundeliga eingefahren und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Für Freiburg traf zunächst Janik Haberer (39.), ehe in einer dramatischen Schlussphase Nils Petersen und der Berliner Julian Schieber für das Endresultat sorgten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Alltag ist zurück im Breisgau. Und der hat es in sich. Nach der unglücklichen Niederlage vergangene Woche gegen den FC Bayern hatte Freiburgs Trainer Christian Streich vor einem Spannungsabfall gewarnt, schließlich seien Begegnungen gegen den deutschen Rekordmeister stets ein Feiertag, aber auf solche folgt manchmal eben ein Kater. Der Frust nach dem 1:2 gegen den deutschen Rekordmeister schien jedoch abgehakt, schließlich gilt es gegen andere Teams zu punkten, um den Klassenverbleib zu sichern.



Gegen die Berliner Hertha etwa, die Streich als eines der abgezocktesten Teams der Liga bezeichnete. "Sie interessieren sich für nichts so sehr wie für das Ergebnis und wollen hier gewinnen, egal wie", hatte Freiburgs Trainer prophezeit. Bei den Breisgauern ersetzte Lukas Kübler den mit einer Schultergelenksverletzung vorerst ausfallenden Pascal Stenzel, der wiedergenesene Caglar Söyüncü durfte ebenfalls mitwirken, Manuel Gulde saß dafür im Vergleich zum Bayern-Spiel auf der Bank.

Begann die Partie gegen die Bayern noch mit einem frühen Freiburer Treffer, war gegen Berlin von Spektakel zunächst wenig zu sehen. Die erste Halbzeit ließ sich tatsächlich auf vier Szenen reduzieren, wobei Schiedsrichter Günter Perl bei zweien den Umnut des Heimpublikums auf sich zog. Zunächst nach 13 Minuten, als Berlins Per Skjelbred dem Trikot von Maximilian Philipp einen kurzen Stresstest im Strafraum zukommen ließ. Philipp strauchelte erst nach zwei weiteren Schitten, Perl ließ weiterlaufen.

In der 26. Minute wurde Philipp auf der Strafraumlinie dann von Fabian Lustenberger gefoult, doch erneut wollte Perl von einem Elfmeter nichts wissen. Chancen waren bis dahin so selten wie Eisverkäufer im Stadion, bei 9 Grad Celsius dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Berlins Skjelbred mit einem Schuss neben das Tor für so etwas ähnliches wie eine Torgelegenheit sorgte.

Fehlt noch Szene Nummer vier, die sich kurz darauf ereignete. Christian Günters langer Ball wurde von Janik Haberer per Kopf zu Vincenzo Grifo auf die rechte Seite verlängert, der brachte das Spielgerät vor das Berliner Tor, wo sich Haberer inzwischen in Position gebracht hatte und mit einem flachen Schuss zum 1:0 einschob.

Freiburg hatte zuletzt im Mai 2001 ein Heimspiel gegen die Berliner gewonnen. Und auch das letzte Aufeinandertreffen verlief für die Breisgauer unglücklich, schließlich hatten sie in der Hinrunde in der Nachspielzeit zunächst den Ausgleich erzielt, in der sechsten Zusatzminute aber noch das 1:2 kassiert.

Hochklassig wurde es zwar auch in der zweiten Halbzeit nicht, der Alltag ist eben oftmals grau, dafür aber durchaus spannend. Freiburg bestimmte zunächst das Spielgeschehen, vor allem Grifo hatte gute Szenen. Und die abgezockten Berliner? Die hatten durch den ehemaligen Freiburger Vladimir Darida zunächst ihre beste Szene, sein Schuss wurde aber von Alexander Schwolow zur Ecke abgewehrt. Als in der 72. Minute Schwolow nach einer Ecke dann durch seinen eigenen Strafraum irrte, blockte Nicolas Höfler im allgemeinen Tohuwabohu einen Schuss von Genki Haraguchi. Hertha-Trainer Pal Dardai brachte dann Julian Schieber, jenen Spieler, der im Hinspiel durch sein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Berliner Siegtreffer erzielt hatte.

Sollte die Partie erneut zum Zitterspiel aus Freiburger Sicht werden? Nein, denn auch die Freiburger haben einen Edeljoker, und der schlug eiskalt zu: Nils Petersen erzielte das 2:0. Es wurde dennoch ein Zitterspiel, denn Schieber (88.), ja, ausgerechnet Schieber, verkürzte nur Sekunden später. Drei Minuten Nachspielzeit verblieben, drei Minuten Nerventest. Dann war es geschafft!