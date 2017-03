Baku Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die deutsche Nationalelf in der Einzelkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der WM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust.

Bernd Leno:

Joshua Kimmich:

Mats Hummels:

Benedikt Höwedes:

Jonas Hector:

Sami Khedira:

Toni Kroos:

Thomas Müller:

Julian Draxler:

Mario Gomez:

André Schürrle:

Der Weltmeister setzte sich am Sonntag gegen Aserbeidschan mit 4:1 (3:1) durch , feierte im fünften Spiel den fünften Sieg und bleibt weiter Tabellenführer der Gruppe C. Der Dortmunder André Schürrle mit einem Doppelpack (19. und 81. Minute), Bayern-Stürmer Thomas Müller (36.) und Wolfsburgs Mario Gomez (45.) erzielten die Tore beim letztlich ungefährdeten Pflichtsieg in Baku. Die deutsche Elf in der Einzelkritik:Bekam überraschend den Vorzug vor seinem ewigen Jugend-Konkurrenten ter Stegen. Der erste Schuss der Gastgeber landete im Tor, 678 deutsche Minuten ohne Gegentor waren dahin. Nicht schön für Leno, aber auch nicht haltbar.Wie gegen England eifrig bemüht, seinem Vereinstrainer Ancelotti zu beweisen, dass man auf einen Kimmich nicht verzichtet. Hat das Potenzial, Philipp Lahm irgendwann vergessen zu lassen. Flankte auf Gomez beim 3:1.Wirkte schwerfällig und leicht genervt. Sonntagabends in Aserbaidschan – es ging ja auch schon attraktiver zu in seinem Leben. Hatte einen Höhepunkt, als er Müller mit einem Chip-Ball bediente. Der allerdings wurde gehalten. Verfluchtes Aserbaidschan.Hatte gegen den Weltranglisten-89. Freiheiten, von denen man sich wünschte, er hätte sie des öfteren anderen überlassen. Da ging einiges schief. Reduzierte sein Spiel irgendwann auf Querpässe und defensive Basistätigkeiten, das war weise.Bereitete wieder zwei Tore vor, als er beim 1:0 und beim 4:1 Schürrle mit harten Flachpässen von links in die Mitte bediente - einmal vor, einmal hinter die Abwehr. Das kann er, Dauerbrenner Hector ist wie Kimmich gesetzt. Wo ist das Außenverteidiger-Problem hin? Patzte aber vor dem 1:1 mit schlechtem Aufbaupass auf Kroos.Von Löw am Samstag in höchsten Tönen als Leader gelobt. Dann ging’s los und Khedira spielte erstmal drei fatale Offensiv-Fehlpässe. Der Chef im Mittelfeld von Juventus Turin kann besser spielen. In Baku tat er es nicht.Solides Spiel. Man hat so oft gegen die Kleinen den Eindruck, es ginge jenseits aller guten Pass-Aktionen wie vor dem 4:1 noch zwei Klassen besser. Nein, denkt sich Kroos, reicht jetzt und hier auch so. Eigentlich hat er ja Recht damit. Reicht. Raus für Rudy (89.).Höhepunkt war sein Tor zum 2:1, das ging aber zu 80 Prozent auf Schürrles Konto. Ansonsten eher unglücklich unterwegs.Spielte bis zur 84. Minute, dann kam Sané. Eine Auswechslung, die es auch 50 Minuten früher hätte geben können.Hat ein Tor geköpft gegen einen Gegenspieler, der zwei Köpfe kleiner war. Musste deshalb dabei den Boden nicht verlassen und setzte seine Liga-Tor-Serie fort. 30. Tor im 70. Länderspiel. Sonst war: nichts. Raus für Özil (61.).Gefährlichster Offensiver. Hätte seinem Tor zum 1:0 schnell ein zweites folgen lassen können und erfreute seinen Vereinstrainer Thomas Tuchel (in Dortmund kommt er von der Bank) noch viel mehr mit der Vorarbeit beim 2:0: Schürrle arbeitet sich den Ball mit einer Grätsche zurück und passt dann millimetergenau zu Müller – sehenswert. Traf dann auch noch zum 4:1- Jetzt wird’s Zeit für Konstanz in seinem Spiel.