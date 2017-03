Frenzel triumphiert in Schonach - Rydzek nach Sturz frustriert

Beim Saisonfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach stürzt Johannes Rydzek im vorletzten Rennen. Sein Rivale Eric Frenzel holt zwei Siege und den Erfolg im Gesamtweltcup

Dramatik pur. Wie oft in Schonach. Das Wetter ist schlecht, es regnet und stürmt am Samstag. Am Sonntag wird es besser. Der Weltcup der Nordischen Kombinierer findet trotz aller Widrigkeiten statt. Schließlich ist es das Finale, bei dem es um alles geht. Eric Frenzel gegen Johannes Rydzek, das ist das Duell um den Sieg im Gesamt-Weltcup. Vor den letzten beiden Wettbewerben trennt sie 14 Punkte.

Das Duell: Beide sind in diesem Winter bärenstark. Weil sich beide keinen Fehler leisten. Rydzek dominiert bei der Weltmeisterschaft in Lahti, Frenzel führt knapp im Weltcup. Ausgerechnet am Samstag aber, beim Kampf um den Schwarzwaldpokal, patzt Rydzek. Das Rennen ist sehr langsam. Auf dem weichen Schnee kostet das Langlaufen viel Kraft. Frenzel und Rydzek liegen in der Spitzengruppe. Auf der Zielgerade kommt es zum Showdown. Frenzel liegt vorne, er zieht auf die rechte Spur. Rydzek will dranbleiben und fährt seinem Kollegen von hinten auf die Skier – es kommt zum Sturz. Frenzel bleibt auf den Beinen und sprintet über die Ziellinie. Der Jubel ist groß. Bei Rydzek ist es der Frust. „Es ist schade, dass ein fairer Kampf so endet“, sagt er. Der 25-Jährige ist tief enttäuscht. Diesen Rückschlag muss er erst einmal verarbeiten. Auch zur Pressekonferenz erscheint er nicht. Später am Abend entschuldigt er sich für seine heftige Reaktion und spricht von einem Rennunfall. Wohl auf Druck seines Managements. Kein Vorwurf an Frenzel mehr. Rydzek hat gerade noch die Kurve gekriegt, wenngleich seine erste Reaktion von wenig Souveränität zeugt. Am Sonntag wird er beim erneuten Sieg von Frenzel Neunter und sagt: "Das war eine unglaubliche Saison. Ich bin stolz, bei diesem coolen Zweikampf dabei gewesen zu sein."

Eric Frenzel hat Geschichte geschrieben. Als erster Kombinierer holt er zum fünften Mal in Serie den Gesamt-Weltcup. Der 28-jährige Sachse wohnt mittlerweile in der Oberpfalz, im Juni erwartet seine Frau ihr drittes gemeinsames Kind. Kurz vor der Siegerehrung fällt sich Frenzel mit seiner Frau in die Arme, ein langer Kuss folgt. Er freut sich nun darauf, mit ihnen in den nächsten Wochen mehr Zeit verbringen zu können. "Ich bin froh, dass die Saison endlich vorbei ist und wir jetzt ein bisschen ausspannen können", sagt er.

Jörg Frey, der Bürgermeister von Schonach, ist froh, dass die Wettkämpfe überhaupt stattfinden können. Erst frühlingshafte Temperaturen unter der Woche, dann ein Temperatursturz und viel Regen am Wochenende. Frey sagt: "Wir mussten alles versuchen, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Jeden Rest Schnee, den wir noch finden konnten, haben wir hergebracht." Der Aufwand ist riesig, den die Schonacher mal wieder leisten mussten. "Das ist diesmal schon an der Grenze", gibt Gunter Schuster zu. Der Vorsitzende des Skiclubs Schonach steht am Samstag im Zielbereich des Langlaufs, die Kapuze bei starkem Wind und Regen tief ins Gesicht gezogen. Noch am Abend wird Salz, das eigentlich für Brezeln gedacht ist und von einem Hersteller aus Offenburg angeliefert wird, auf den Schnee gekippt. Das Salz sorgt für Kälte und Stabilität der Strecke. Beide Wettbewerbe am Samstag und Sonntag finden statt, die Schonacher können stolz sein. "Großer Respekt, was die Schonacher wieder auf die Beine gestellt haben", sagt Eric Frenzel.

Viele Zuschauer sind trotz des Wetters gekommen. Der Kartenvorverkauf war so gut wie selten, ein Rekordbesuch wurde es trotzdem nicht. „Ich bin überrascht, wie viele Leute da sind", sagt Gunter Schuster am Samstag, als es ununterbrochen regnet. Ein Zuschauer sagt: „Wer Fan der Sportart ist, zieht das auch bei dem Wetter durch." Über das Wochenende waren 10 000 Zuschauer an Schanze und Strecke.

"Die Saison hat sehr gezehrt"

Eric Frenzel gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup in Serie – ein Rekord. Zudem holt er 1734 Punkte, so viele wie noch kein Kombinierer. Es war eine starke Saison des 28-Jährigen

War das Ihr härtester Kampf um den Sieg im Gesamt-Weltcup?

Auf jeden Fall. Die Saison hat sehr gezehrt. Zum Schluss war es eine Riesenherausforderung, dem nicht nur körperlich, sondern auch psychisch standzuhalten. Momentan bin ich extrem glücklich. Ich war heute schon mal an dem Punkt, an dem ich gesagt hätte, ich gehe in die Knie.

Wann war das?

Vor dem Laufen. Während des Laufens habe ich es geschafft, den Körper laufen zu lassen und in einen Flow reinzukommen. Es ist einfach ein großartiger Tag, eine großartige Saison, auf die ich extrem stolz bin. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen, wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Das steht jetzt im Vordergrund.

Das heißt, Ihr Körper war heute stärker als der Kopf?

Es war einfach nur ein Kampf über diese sieben Runden. Es war noch einmal extrem anspruchsvoll, der Schnee war sehr langsam.

Wann wussten Sie, dass es reicht?

Daran habe ich nicht einen Gedanken verschwendet. Für mich war das Ziel: Laufen, laufen, laufen. Ich habe versucht, mein Rennen zu machen, den Kopf auszuschalten. Es war gefühlt ein Tempo, was ich durchhalten konnte.

Wie viel ist Ihnen der Rekord mit dem fünften Gesamt-Weltcup wert?

Ich habe versucht, wieder eine großartige Saison hinzulegen, das habe ich geschafft. Mein Ziel war es, ein Alleinstellungsmerkmal hinzukriegen. Aber Rekorde sind nicht für die Ewigkeit, irgendwann werden sie wieder gebrochen. Jetzt bin ich überglücklich, dass das alles so funktioniert hat.