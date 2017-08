Fußball Freiburg verpasst gegen Eintracht Frankfurt Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga

Der SC Freiburg muss sich am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit einem torlosen Remis zufrieden geben. Schiedsrichter Manuel Gräfe nimmt den vermeintlich einzigen Treffer der Partie durch Freiburgs Tim Kleindienst nach dem Videobeweis zurück.

Der erste Spieltag ist – frei nach Forrest Gump – wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie was man kriegt. Aus Freiburger Sicht war es meist Bitterschokolade, denn letztmals erwischten die Breisgauer vor 16 Jahren einen Sahnetag samt Auftaktsieg im Fußball-Oberhaus. Damals war es ein 3:0 gegen Bremen. Nun, man findet immer auch eine Statistik, die Mut macht: Frankfurt hatte vor der Partie nur eines der vergangenen acht Spiele in Freiburg gewonnen.

Vielleicht wären die Hessen auch am Sonntag wieder ohne Punkte nach Hause gefahren, wenn wie in einigen anderen Stadien am Vortag der neueingeführte Videobeweis gestreikt hätte. Doch im Breisgau funktionierte die Technik, weshalb der Treffer von Tim Kleindienst nach 18 Minuten von Schiedsrichter Manuel Gräfe zurückgenommen wurde, weil Florian Niederlechner zuvor im Abseits stand. Gräfe hatte übrigens vor der Partie für Aufregung gesorgt, weil er Funktionäre und Schiedsrichter-Kollegen in einem Interview hart kritisiert hatte.

Die Gäste hatten mehr vom Spiel

Zur Pause stand es so 0:0. Und so sehr sich die Freiburger da wohl noch über die verpasste Führung ärgerten, mussten sie mit dem Remis zu diesem Zeitpunkt doch zufrieden sein. Denn mehr Spielanteile hatten die Eintracht aus Frankfurt, die nach gut zehn Minuten zu ersten Chancen durch Sébastien Haller und Mijat Gacinovic kam. Simon Falette (17.) hatte dann die beste Möglichkeit, er traf per Kopf aber nur das Außennetz.

Freiburgs Trainer Christian Streich ließ lediglich zwei seiner Neuzugänge – Philipp Lienhart und Tim Kleindienst – von Beginn an auflaufen, die Hessen starteten dagegen mit einem halben Dutzend Neuerwerbungen.

Die Elf der Eintracht harmonierte aber deutlich besser als die der Gastgeber, denn auch nach dem zurückgepfiffenem Führungstreffer der Freiburger hatten die Gäste mehr vom Spiel. Erneut der starke Haller scheiterte etwa an der Querlatte (36.), nachdem er zuvor Pascal Stenzel und Julian Schuster hatte alt aussehen lassen.

Immerhin, die letzte Strafraumszene vor dem Seitenwechsel gehörte wieder den Freiburgern, doch der Schuss von Tim Kleindienst stellte Lukas Hradecky im Frankfurter Tor vor keine größeren Probleme.

Offensivspektakel blieb aus

Nach der Pause blieben Torraumszenen zunächst aus. Freiburgs Trainer Christian Streich, der unter der Woche seinen Vertrag im Breisgau verlängert hatte, brachte entsprechend nach 58 Minuten Edeljoker Nils Petersen für Kleindienst. Frankfurts Coach Niko Kovac konterte zehn Minuten später mit der Einwechslung des erst vor zwei Tagen verpflichteten Kevin Prince-Boateng.

Ein Offensivspektakel blieb aber aus, zu viele Fehler im Spielaufbau leisteten sich beide Teams. Freiburgs beste Chance vergab Niederlechner nach einem Eckball von Julian Schuster (78.). Somit blieb es beim 0:0. Immerhin: So ein erster Spieltag hätte auch bitterer enden können.