Fußball-Bundesliga Freiburg gegen Hoffenheim: Wenn Südbaden auf Nordbaden trifft

Freiburg erwartet in der Fußball-Bundesliga Hoffenheim. Beide Mannschaften haben Euopapokal-Plätze im Blick. Im Hinspiel unterlagen die Breisgauer unglücklich mit 1:2

Wenn der SC Freiburg seine absolut letzte Chance auf die Europacup-Teilnahme verspielt, „dann machen wir den Laden zu.“ So witzelte Trainer Christian Streich kürzlich mit betont ernster Miene – wie man ihn halt kennt. Ein Türchen nach Europa steht aber weiter offen für den Aufsteiger, der nichts von internationalen Ambitionen wissen will. 1899 Hoffenheim liegt vor dem Bundesliga-Duell der beiden badischen Clubs am Samstag (15.30 Uhr) in Freiburg gar auf Kurs Champions League: Baden für Europa?

Für Hoffenheim wäre es passend zur bevorstehenden zehnten Erstliga-Saison der erste Auftritt auf europäischer Bühne. Freiburg war 1995 unter Volker Finke als Überraschungs-Dritter erstmals in die Qualifikation des Uefa-Cups eingezogen, scheiterte jedoch in der ersten Runde an Slavia Prag. 2001 schieden die Breisgauer erst in der dritten Runde gegen den späteren Cup-Sieger Feyenoord Rotterdam aus.

Nach dem Abstieg des VfB Stuttgart, über Jahrzehnte die Nummer 1 in Baden-Württemberg, machte im vergangenen Sommer mal wieder der ziemlich abgedroschene Slogan die Runde: „Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt.“ Die Fußball-Landschaft im Südwesten hat sich längst neu sortiert: Während der nordbadische Karlsruher SC 23 Jahre nach dem glorreichen 7:0 im Uefa-Cup gegen den FC Valencia („Wunder vom Wildpark“) tief unten in der 2. Liga dümpelt, enteilt 1899 Hoffenheim in der Landeshierarchie immer mehr. Paroli bietet derzeit nur noch der unermüdliche SC Freiburg, der als Achter einem Europa-League-Rang immer näher rückt.

Die Hoffenheimer haben diese Woche erstmals ein konkretes Tabellenziel genannt. „Wir haben den Ehrgeiz, diese Saison mit der besten Platzierung unserer Bundesliga-Historie zu beenden“, sagte Sportchef Alexander Rosen im „Kicker“. Die TSG war am Ende ihrer Premierensaison 2008/2009, als sie Herbstmeister wurde, Siebter.

In diese Runde war der derzeitige Vierte gegangen mit dem Vorsatz, nach dem Abstiegskampf im Jahr davor eine sorgenfreie Spielzeit zu erleben. Laut Trainer Julian Nagelsmann hat die Mannschaft intern ein Saisonziel vereinbart. Der 29-Jährige selbst betonte: „Statt immer von einem Ziel oder irgendeiner Tabellensituation zu sprechen, sollte man lieber über konkrete inhaltliche Dinge sprechen. Je besser du diese Dinge umsetzt, desto besser wird dann auch dein Tabellenplatz.“ Streich attestiert den Hoffenheimern einen „taktisch und technisch hervorragenden Fußball“. „In Hoffenheim ist Vieles unaufgeregt, und sie haben eine sehr hohe Professionalität“, sagte der 51-Jährige. In der Hinrunde sah er das wohl noch ein bisschen anders. Da echauffierte er sich über die Einschätzung von TSG-Sportchef Rosen. Der hatte den Freiburgern eine Aggressivität zugesprochen, „die sich teilweise im Grenzbereich bewegt“ und von Streich noch gepusht werde. Der Trainer witterte daraufhin eine „Kampagne“, die losgetreten werde, um Schiedsrichter und Umfeld zu beeinflussen.

Streit um Vorwürfe in der Hinrunde

Als der Hoffenheimer 2:1-Sieg durch einen umstrittenen Elfmeter in der 81. Minute zustande kam, waren Streich und SC-Präsident Fritz Keller vollends auf dem Baum. Der Trainer sprach von „Machenschaften“. Dass seine Mannschaft als „aggresive leader“ dargestellt worden sei, sei „Wahnsinn“. „Sicherlich war ich damals auch empfindlich“, sagte Streich nun. Mit Rosen habe er ein „total konstruktives Gespräch“ gehabt. Die Sache sei „vollständig ausgeräumt“. So können Nagelsmann, Rosen & Co. mit gutem Gewissen die 200 Kilometer gen Süden nach Freiburg fahren.