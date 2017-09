vor 1 Stunde Ralf Mittmann Freiburg Freiburg erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt

Nach 76 Minuten in Unterzahl feiert der SC Freiburg das 0:0 gegen Borussia Dortmund wie einen Sieg. Und das völlig zurecht, denn nach der durch einen höchst umstrittenen Videobeweis zustande gekommenen Roten Karte für Yoric Ravet stemmten sich zehn Freiburger mit Bravour gegen den großen Favoriten. Aus dem mit 24 000 Zuschauern ausverkauften Schwarzwaldstadion berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Vor dem Spiel blüht der Flachs. Dortmund werde es an diesem Nachmittag besonders schwer haben, weil die Borussen-Kicker die meisten ihrer Gegenspieler gar nicht kenne. So kann man es auch sehen, wenn man ein sonniges badisches Gemüt hat – jedenfalls hat der Sportclub mit Philipp Lienhart, Marco Terrazzino, Yoric Ravet, Vincet Sierro und Tim Kleindienst fünf Akteure in der Anfangsformation, die unbekannte Größen für den Gegner sind. Und einer von ihnen hätte gleich den Spielverderber für den Favoriten aus Westfalen sein können, nein, sogar müssen. Nach einem schönen Konter über Christian Günter, Jannik Haberer und Yoric Ravet läuft Tim Kleindienst alleine auf BVB-Schlussmann Roman Bürki zu, doch der SC-Mittelstürmer entscheidet sich für die falsche Ecke und trifft zudem auch den Ball nicht richtig – vertan die Gelegenheit zum 1:0 nach fünfeinhalb Minuten.



Danach übernimmt Dortmund die Initiative, die Mannen von Trainer Christian Streich ziehen sich meist in die eigene Hälfte zurück und spinnen dort ein engmaschiges Abwehrnetz. Ein erstes Mal zeigt dies ein Löchlein, als nach Flanke von Mario Götze Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zum Kopfball kommt (11.). Die Vorlage für den Gabuner ist freilich einige Zentimeter zu hoch, der Ball fliegt hoch über den Querbalken. Richtig torgefährlich wird die Borussia auch in der Folgezeit nicht, beim einzigen Torschuss, den die Freiburger in der ersten Halbzeit noch haben, setzt wieder Kleindienst eine Direktabnahme von der Strafraumgrenze hoch in die Südtribüne (25.).



Die Gastgeber halten erstaunlich dagegen – bis zur 27. Minute. Dann tritt Ravet im Zweikampf Marcel Schmelzer auf den Knöchel des linken Fußes, worauf der Borussen-Kapitän sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden windet. Schiedsrichter Benjamin Cortus hat aus etwa zehn Metern Entfernung freie Sicht und zeigt dem Freiburger Neuzugang die gelbe Karte. Das geht auch in Ordnung, kein Freiburger, aber auch kein Dortmunder legt Beschwerde ein. Ein anderer offensichtlich schon, das aber erst nach anderthalb Minuten, in denen Schmelzer behandelt wird. Aus dem Studio in Köln meldet sich Videoreferee Günter Perl und gibt dem Kollegen Cortus auf dem Feld den Rat, statt Gelb Rot zu zeigen – so geschieht es denn auch. Eine Aktion, die bei den SC-Spielern und dem -Trainerteam wilde Protesten auslöst und von den Sportclub-Fans mit gellenden Pfiffen bedacht wird. Fakt ist: Hätte sich Schmelzer nicht böse verletzt, sondern weiterspielen können, wäre es nicht zu Perls Intervention gekommen. So hat denn ein aus Altersgründen ausgemusterter Schiedsrichter im Sessel seinem jungen Kollegen auf dem Rasen mal wieder gezeigt, was Sache ist – obwohl der eben freie Sicht gehabt und mit einer gelben Karte reagiert hatte. Es zeigt sich somit auch, dass nicht nur eine fehlerhafte Technik eine Schwäche des Videobeweises ist, sondern auch der Umstand, dass es mit dem Studioschiedsrichter um eine Person mehr menschelt.



Nun also elf Dortmunder gegen zehn Freiburger. Ein Fußballspiel ist es ab sofort nicht mehr, weil sich die Einheimischen jetzt uneingeschränkt der Torsicherung verschreiben müssen. Bis zur Pause kommt aber nur ein Schuss von Nuri Sahin durch den rotschwarzen Abwehrwall, Alexander Schwolow pariert glänzend.



Wie soll schon die zweite Halbzeit verlaufen? Natürlich genauso. In der 47. Minute zieht Christian Pulisic ab, Schwolow reagiert überragend. In der 64. Minute hämmert der Ex-Freiburger Maximilian Philipp aus 14 Metern drauf, doch die Kugel zischt um einen Meter über den Kasten. In der 67. Minute schenkt Schiri Cortus, der allmählich seine bis zur Platzverweisszene tadellose Linie verliert, den Dortmundern einen Freistoß. 18 Meter vor dem Tor ist das die perfekte Situation für Sahin, doch der Filigrantechniker setzt den Ball in die Abwehrmauer.



Dann der nächste Schiedsrichter-Aussetzer. Der eingewechselte Florian Niederlechner foult im Mittelfeld Sokratis, Cortus will pfeifen, lässt aber Vorteil gelten, weil der Ball im Strafraum vor Dortmunder Füßen liegt. Plötzlich aber pfeift der Unparteiische doch, just Sekundenbruchteile, bevor Aubameyang ins Tor trifft. Jetzt protestieren die Schwarzgelben, aber dieser Entscheidung kann Cortus nicht mehr korrigieren. 80 Minuten sind da gespielt. Eine Minute später fliegt ein Kopfball von Lukas Piszczek knapp am Tor vorbei – es wird gefühlt immer enger für die Freiburger, die sich weiter mit grandiosem Engagement gegen eine Niederlage stemmen.



Dann sind 90 Minuten vorbei, das Spiel aber noch nicht. Drei Minuten Nachspielzeit zeigt der vierte Unparteiische, Florian Badstübner, an – wieso drei fragen sich die Freiburger Anhänger, da es im zweiten Abschnitt doch keine Unterbrechungen gegeben hatte. Dann die 93. Minute. Günter klärt zur Ecke, doch Piszczek liegt im Strafraum am Boden. Und tatsächlich steht nach über eine Minute plötzlich wieder „Video Assist“ auf der Anzeigetafel. Cortus hört sich den Kollegen Perl an und fährt dann den Zeigefinger aus – aber nicht auf den Elfmeterpunkt, sondern Richtung Ecke. Alles andere wäre dann der negative Höhepunkt gewesen.



Der Eckball wird abgewehrt, wenig später ist Schluss. Die Sportclub-Fans feiern ihre Lieblinge wie Sieger – und wer 76 Minuten lang in Unterzahl ein 0:0 gegen Borussia Dortmund hält, ist das auch: ein Sieger!