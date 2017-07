Fußball Fan Oliver begrüßt Jérôme Boateng: Fußballweltmeister zu Untersuchung in Konstanz

Fußballweltmeister Jérôme Boateng vom FC Bayern München war zur medizinischen Untersuchung in Konstanz – ein junger Fan hieß ihn willkommen und ergatterte ein schönes Erinnerungsfoto

Pfiffig und gut informiert muss man sein. Als am Donnerstag ein Helikopter mit Fußballweltmeister Jérôme Boateng an Bord auf dem Flughafen in Konstanz landet, ist Oliver Riegger zur Stelle. Im Bayern-Trikot und Bayern-Fahne heißt der junge Fan des deutschen Rekordmeisters den Münchner Verteidiger willkommen – und lässt sich natürlich mit dem berühmten Kicker fotografieren.

Doch was treibt einen Weltmeister nach Konstanz? Freunde besuchen, Schweizern beim Einkaufen Konkurrenz machen, einfach mal Bodenseeluft schnuppern? Natürlich nicht. Boatengs klar definiertes Ziel in der Konzilstadt war eine bekannte Arztpraxis – sozusagen als Spätfolge einer Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel, die sich der 28-Jährige im letzten Spiel der vergangenen Saison am 20. Mai gegen den SC Freiburg (4:1) zugezogen hatte. Nach Informationen des Sportmagazins „kicker“ hat Boateng die Blessur zwar ausgeheilt, aber die Unterstützung durch den Mediziner seines Vertrauens kann ja nicht schaden.

Für das Mannschaftstraining hatte es zum Trainingsauftakt am 1. Juli noch nicht gereicht. Erst nach und tastete sich Boateng an das Team heran und konnte nach Individualeinheiten kurz vor Beginn der Asienreise auch „Teile des Mannschaftstrainings mitmachen“, wie der FC Bayern mitteilte. Der Trip nach China war für Boateng allerdings noch nicht machbar. Reisestrapazen wären kontraproduktiv gewesen, hieß es, weshalb ihm die ärztliche Abteilung des Clubs zwei intensive Trainingswochen in München empfahl – und den zusätzlichen Arztbesuch in Konstanz. „Es ist besser für ihn, wenn er sein Programm an der Säbener Straße absolviert, damit er uns dann Anfang August wieder topfit zur Verfügung steht“, begründete Trainer Carlo Ancelotti die Vorsichtsmaßnahme vor dem Abflug des Bayern-Trosses.

Die Verletzung vom 20. Mai, die sich Jérôme Beotang bei einem Zweikampf mit dem Freiburger Florian Niederlechner ohne dessen Verschulden zugezogen hatte, war der Höhepunkt einer gesundheitlichen Misere, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte vergangene Spielzeit gezogen hatte. Der Weltmeister von 2014 absolvierte nur 21 Pflichtspiele, 13 davon in der Bundesliga. Allerdings hatte Boateng immer mal wieder zum Ausdruck gebracht, dass er durchaus hätte öfter auflaufen können. Zu wenig Rückhalt bei Signore Ancelotti? In der „Sport Bild“ hieß es in diesem Zusammenhang, der Innenverteidiger beobachte „die Situation genau, noch immer ist ein Wechsel nicht komplett vom Tisch“.

Bis zum 31. August ist das Transferfenster offen. Und Interessenten mit dem nötigen Geld auf dem Konto wären auch vorhanden. Der Weltmeister soll sowohl beim FC Chelsea als auch bei Manchester United auf dem Wunschzettel stehen. Erst mal ist aber wieder Training angesagt – auf dem Gelände des FC Bayern an der Säbener Straße. Und intensive medizinische Betreuung – bei den Ärzten in München.