vor 2 Stunden Daniel Schottmüller Fußball Endlich wieder Fußball: Alles, was Sie zum Bundesliga-Start wissen müssen

Es ist angerichtet: Mit der Partie Bayern München gegen Bayer Leverkusen startet die Bundesliga am heutigen Freitag in ihre 55. Spielzeit. Wir verraten, welche Vereine am besten gerüstet für die kommende Saison sind - und wer es am ehesten mit dem Abstiegsgespenst zu tun bekommt.