Freiburg Durchschnitt und ein guter Neuzugang: Unsere Spielernoten für den SC Freiburg

Kaum ein Freiburger Spieler konnte sich gegen Frankfurt Bestnoten verdienen. Immerhin: Ein Neuzugang kann überzeugen. Hier geht's zum Spielbericht. Unsere Spielernoten:Einmal zu zögerlich im Rauslaufen, ansonsten der gewohnte Rückhalt.Der einzige echte Neuzugang in der Freiburger Anfangsformation hatte bei seinem Bundesliga-Debut seine Seite in der defensiven SC-Dreierkette gut unter Kontrolle.Viel unterwegs, aber bei einigen Aktionen, vor allem in Strafraumnähe, unglücklich.Unauffällig.In der ersten Hälfte gegen Haller zu zögerlich, was beinahe zum Rückstand geführt hätte. Insgesamt ein Unsicherheitsfaktor in der Freiburger Hintermannschaft.Viel unterwegs und stets bemüht, aber auch er konnte keine Linie ins SC-Spiel bringen.Als Außenposition in der Dreierkette defensiv gefordert, so dass er nach vorne kaum Impulse setzen konnte.Als zentraler Mann in der SC-Defensive mit Routine und Übersicht. Strahlte Ruhe aus.Stabil auf der Sechser-Position im Spiel gegen den Ball, ansonsten eher unauffällig.Einige leichte Fehler im Spielaufbau, ansonsten agil und mit weiten Laufwegen.Etwas überraschend für Petersen als Spitze in der Anfangsformation. Der Rückkehrer war viel am Ball, hatte etwas Pech, dass sein Tor in der ersten Hälfte wegen einer Abseitsposition in der Entstehung nicht gegeben wurden (Videoentscheid).Das erhoffte Joker-Tor blieb aus, denn der Freiburger Publikumsliebling wurde kaum in Szene gesetzt.Auch der Rückkehrer aus Hoffenheim konnte sich nicht besonders in Szene setzen.