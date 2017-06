Vorfreude bei Spielern des 1. FC Rielasingen-Arlen – Austragungsort des Spiels gegen BVB weiter unklar

Statt sich nach einer harten Saison wie gewöhnlich auf Sommerurlaub für die müden Knochen zu freuen, zählt man beim FC Rielasingen-Arlen momentan nur noch die Tage bis endlich die Vorbereitung auf den Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund stattfindet. So manch einer in der kleinen Gemeinde nahe Singen hat die freudige Nachricht am Tag eins nach der Auslosung jedoch noch immer nicht ganz verdaut. „Wirklich realisieren kann man das Ganze momentan noch nicht. Es ist das erste DFB-Pokal-Spiel unserer Vereinsgeschichte und wir spielen gleich gegen den Titelverteidiger“, meint etwa Torhüter Dennis Klose, der seinem Team im Halbfinale des Südbaden-Pokals gegen den Oberligisten Bahlinger SC mit starken Paraden das Weiterkommen gesichert hatte. „Das wird ein Spiel, das wir nie vergessen werden“, ist er sich sicher.

Auch sein Teamkollege Sebastian Stark rechnet mit einem Spiel für die Vereinschronik. „Wir werden das in vollsten Zügen genießen“, verspricht er. „Wer weiß, wann sich noch einmal eine solche Chance auftut? Die jüngeren Spieler haben sicher die Möglichkeit, das erneut zu schaffen, aber für einige von uns Älteren könnte es die letzte Gelegenheit sein.“

Umzug nach Freiburg? "Für die Region wäre es schade"

Für zusätzliche Motivation braucht er als eingefleischter Bayern-Fan nicht zu sorgen. „Es spornt mich natürlich an, dass es gegen den Erzrivalen meiner Lieblingsmannschaft geht“, sagt er. Die Überlegungen des Vorstands, die Begegnung wegen des zu erwartenden Zuschauerandrangs im Freiburger Schwarzwaldstadion auszutragen, befürworten beide Pokalhelden. „Es wäre für uns Spieler natürlich toll, wenn wir die Kapazitäten im Freiburger Stadion nutzen könnten. Vor 10.000 Zuschauern zu spielen ist schon schön, aber vor 20.000 wäre es noch viel schöner“, glaubt etwa Torhüter Klose.

Auch sein Mannschaftskamerad Stark sieht Vorteile für den gesamten Verein. „Ich glaube, dass es auch für den Vorstand und andere engagierte Mitglieder eine gute Sache wäre. So muss keiner Würstchen grillen oder Security spielen, sondern alle können das Spiel wirklich genießen, weil alles von Freiburger Seite übernommen werden würde“, sagt er, fügt aber an: „Für die Region selbst wäre es natürlich ein bisschen schade.“

Einziger Wermutstropfen im allgemeinen Glücksgefühl ist weiterhin die Verletzung von Pascal Rasmus. Der Außenverteidiger wird das größte Spiel der Vereinsgeschichte nach seiner erst vor kurzem überstandenen Kreuzband-OP verpassen. „Selbstverständlich ist da ein bisschen Wehmut dabei, aber ich freue mich auch super für die Jungs“, meint er tapfer.

„Vielleicht kann ich ja in der zweiten Runde wieder einsteigen, wenn wir dann die auf die Bayern treffen“, schiebt er mit einem Grinsen hinterher. Torhüter Klose verspricht zumindest für einen kleinen Trost zu sorgen. „Wir haben ja schon im Finale des Südbaden-Pokals ein Trikot mit seinem Namen in die Kamera gehalten“, erzählt er. „Und wir werden auch dieses Mal an Pascal denken und in der Partie auch ein wenig für ihn mitspielen.“

Die Auflagen des DFB

Jubel auch im Hause Petersen

Die erste DFB-Pokalrunde wird zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen. Wo und wann genau der 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den BVB spielen wird, ist noch unklar. Die Spiele und Spielorte werden in den kommenden Tagen angesetzt, erst danach beginnt der Kartenvorverkauf. Dann ist auch klar, welche Partie von der ARD übertragen wird. Der DFB gibt für das Stadion des Heimclubs klare Vorgaben vor, die Zuschauer-Kapazität spielt dabei übrigens keine Rolle. Einige Beispiele:- Sicherheit: Das Stadion muss aus Sicherheitsgründen in zwei Sektoren zu unterteilen sein mit eigenen Toiletten, Kiosken und Parkplätzen- Zäune: Die Einzäunung des Gästefanblocks muss 2,20 Meter hoch sein- Kabinen: Umkleidekabinen müssen sechs Duschen und zwei Toiletten beinhalten und 40 Quadratmeter groß sein- TV: Sollte die Partie von der ARD übertragen werden, benötigt der Sender 800 Quadratmeter Fläche. Außerdem wäre dann ein Flutlicht mit der Stärke von 800 Lux notwendig.

Nicht nur beim 1. FC Rielasingen-Arlen sorgte die Auslosung am Sonntagabend für Jubel, auch der Freiburger Torjäger Nils Petersen war außer sich vor Freude. Immerhin bescherte ihm die erste Pokalrunde ein ganz besonderes Duell. Es sei „verrückt!“ und „Wahnsinn“, schrieb der Stürmer des SC Freiburg auf Instagram. Daneben postete er ein Bild von sich und seinem Vater Andreas, der Mitte August nun sein Gegner sein wird. Denn die Freiburger reisen in der ersten Runde des DFB-Pokals mit Petersen-Junior zum von Petersen-Senior trainierten Regionalliga-Aufsteiger Germania Halberstadt. „Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht!“, meinte der jüngere Petersen.



