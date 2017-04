Dortmund Dortmund-Anschlag: War es richtig, ein Tag danach das Spiel nachzuholen? Reaktionen und Meinungen

War es richtig das Spiel zwischen Dortmund und dem Monaco nur einen Tag nach dem Anschlag neu anzusetzen? Diese Frage wird in der Sportwelt und in der Presse scharf diskutiert. Eine Übersicht über die Reaktionen und Meinungen.

Zum Champions-League-Spiel Dortmund gegen Monaco nach dem Sprengstoffanschlag schreibt die französische Regionalzeitung "L'Alsace" am Donnerstag, dass es richtig war, das Spiel stattfinden zu lassen."Musste man gestern Abend in Dortmund ein Fußballspiel austragen, keine 24 Stunden nach dem sehr wahrscheinlich terroristischen Anschlag auf den Team-Bus des deutschen Clubs? Die Frage ist legitim, vor allem mit Blick auf die Spieler, von denen man annehmen kann, dass sie schockiert sind. (...) Gestern, heute oder morgen, dieses Match in Dortmund musste gespielt werden. Der Anschlag vom Dienstag hat die sportliche Begegnung zu einem Symbol gemacht. Egal, was das Ergebnis ist. Das Wichtige ist, dass dieses Viertelfinale der Champions League zwischen Dortmund und Monaco stattfindet und der Sport zu seinem Recht kommt, wie die Musik im "Bataclan". Nichts wäre schlimmer, als aufzuhören zu Leben und sich einzuigeln, um nicht zum Opfer von Terrorakten zu werden. Widerstehen heißt weiterleben."Ähnlich sah es auch Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Diese halte die Entscheidung für die schnelle Neuansetzung des Champions-League-Spiels des BVB für richtig. "Es kann nicht sein, dass man sich einer Gewalt beugt. Und es war organisatorisch gar nicht anders möglich", sagte der Vorstandsvorsitzende des Münchner Fußball-Bundesligisten am Mittwoch dem TV-Sender Sky.Auch die "Neue Osnabrücker Zeitung" sieht es positiv, dass nach dem Anschlag auf den Bus der Ball schnell wieder rollt."Der Terror in Deutschland hat eine neue Dimension erreicht. Der Fußball ist ein potenzielles Ziel von Attentätern geworden, die zerstören wollen, was anderen lieb ist. Der Sport muss darauf vorbereitet sein, verstärkt Schauplatz von kriegerischen Attacken zu werden. Denn nichts anderes sind derartige heimtückische Taten. Die Demokratie ist stark genug, sich dem Terror nicht zu ergeben. Deshalb war es gut, das Champions-League-Spiel gleich am nächsten Tag anzusetzen. Leid tun können einem die Profis, die unter hohem emotionalem Druck gespielt haben. Ihnen gebührt besonderes Lob. Sie haben im Sinne der Fans gehandelt und damit im Großen für die freiheitliche Grundordnung dieses Landes, das sich nicht gewaltbereiten Extremisten beugt."Der Geschäftsführer des BVB, Hans-Joachim Watzke sagte vor dem Spiel: "Wir spielen heute nicht nur für uns. Wir spielen für alle. Egal, ob Borusse, Bayer oder Schalker. Wir wollen zeigen, dass Terror und Hass unser Handeln niemals bestimmen dürfen. Und wir spielen natürlich für Marc Bartra, der sein Team siegen sehen will!"Weltmeister Toni Kroos bewertet die schnelle Neuansetzung des Champions-League-Spiels von Borussia Dortmund nach dem Anschlag hingegen kritisch. "Wir hatten gerade das Abschlusstraining beendet, als wir das gehört haben. Das ist natürlich eine Katastrophe", berichtete der Mittelfeldstar von Real Madrid nach dem 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend beim FC Bayern München."Dass die Spieler dann heute direkt auflaufen müssen, ist nicht ideal. Ich kann mich nicht hineinversetzen, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein bisschen länger als einen Tag braucht, so eine Geschichte zu verarbeiten", sagte Kroos. "Dann heute hier Champions League zu spielen, ist aber offensichtlich anders nicht möglich."Deutlicher wurde da der Ex-Dortmunder Thorsten Frings. Der Trainer vom Bundesligisten Darmstadt 98 sagte der "Bild"-Zeitung, es sei "eine absolute Frechheit, dass die heute wieder spielen müssen." Weenn er in dieser Situation gewesen wäre, hätte er "nicht gern gespielt", so der Ex-Nationalspieler nach Clubangaben.Borussia Dortmund Trainer Thomas Tuchel hat die schnelle Neuansetzung des Champions-League-Spiels gegen den AS Monaco nur einen Tag nach der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus kritisiert. "Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen", sagte der Coach am Mittwochabend im TV-Sender Sky.In Nyon sei entschieden worden, "wird gleich noch gespielt oder wird am nächsten Tag gespielt, ohne dass das Ausmaß irgendwie klar war", sagte Tuchel weiter und kritisierte damit auch die Europäische Fußball-Union UEFA. "So ist es ein etwas ohnmächtiges Gefühl." Man müsse vor allem den Spielern zugestehen, "heute mit einem mulmigen Gefühl in den Bus zu steigen". Mit der Anstoßzeit und der Vorgeschichte fühle sich "das nicht wie ein Champions-League-Feiertag an». Ähnlich äußerte sich der Dortmunder Nuri Sahin: "Ich weiß, dass der Fußball wichtig ist. Wir sind aber auch nur Menschen."Die UEFA hatte indes bereits am Dienstagabend von einer gemeinsamen Entscheidung mit beiden Vereinen und Behörden gesprochen. "Die Anstoßzeit wurde aus logistischen Gründen gewählt, auch damit der AS Monaco noch am selben Abend nach Hause reisen kann, um die Vorbereitung auf sein Ligaspiel am Wochenende nicht zu beeinträchtigen", sagte ein UEFA-Sprecher am Mittwoch der "Rheinischen Post" als Reaktion auf Tuchels Kritik.Unverständnis zeigten auch die "Westfälischen Nachrichten". "Hand aufs Herz! Konnte man wirklich so unbeschwert wie immer den Spieltag der Champions-League verfolgen? Frei im Kopf für das Geschehen auf dem Rasen? Nein! Vielleicht gewinnt man auch diese Erkenntnis: Die von Leistung und Wettbewerb berauschte Sportwelt sollte sich nach so einem Vorfall mehr Zeit nehmen. Kein vernünftiger Mensch erwartet, dass schon 24 Stunden später der Ball wieder rollt."Ähnlich sahen es die Kommentatoren bei den "Nürnberger Nachrichten"."Bei allem Verständnis für Rahmenterminkalender: Weniger, also ein Champions-League-Mittwochabend ohne Dortmunder Beteiligung, wäre mehr gewesen. Denn die Show muss nicht zwangsläufig weitergehen. Kurz innehalten, das sollte gestattet werden — nicht zuletzt den unmittelbar betroffenen Dortmunder Akteuren, die Mittwoch Abend anderes im Kopf hatten als gegen den Ball zu treten. Eine Verschnaufpause hätte auch genutzt werden können, um den Tätern zuzurufen: You’ll walk alone!"