Prag Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen weiteren großen Schritt in Richtung WM-Endrunde 2018 in Russland gemacht. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw durfte sich am Freitag (01.09.2017) trotz einer ganz schwachen zweiten Hälfte über einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Tschechien freuen.