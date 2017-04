Fußball Die Bayern stehen vor dem Aus: Münchner verlieren mit 1:2 gegen Real Madrid

Die Münchner verlieren in der Champions League mit 1:2 gegen Real Madrid. Cristiano Ronaldo bejubelt einen Doppelpack, während Bayerns Arturo Vidal zunächst einen Treffer erzielt, später aber einen Strafstoß verschießt.

Böses Erwachen für den FC Bayern München. Der deutsche Meister, von vielen Experten als Topfavorit auf den Champions-League-Titel bezeichnet, verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid mit 1:2 (1:0) und hat nun im Rückspiel am nächsten Dienstag im Bernabéu-Stadion nur noch Außenseiterchancen auf das Erreichen des Halbfinales. Vor 70 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena brachte Arturo Vidal die Münchner nach einem Eckball in Führung (25.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff vergab der Chilene einen Elfmeter, nach dem Seitenwechsel drehte Cristiano Ronaldo mit zwei Toren (47./77.) die Partie.

Das Spiel hatte schon vor dem Anpfiff begonnen – und zwar mit einer Hiobsbotschaft für den FC Bayern. Er musste ohne Robert Lewandowski ran, wie sich zeigen sollte, ein zu großer Verlust. War doch der Torjäger in bester Form und zuletzt von geradezu exzessivem Torhunger getrieben, ehe er sich beim 4:1 gegen Dortmund eine Schulterverletzung einhandelte. Am Montag brachte der Pole im Training beim Aufwärmen nicht mal ein leichtes Armkreisen hin. Beim letzten Check gestern musste er endgültig passen.

Für den Führenden der Bundesliga-torschützenliste kam der zuletzt verletzte Thomas Müller zu seinem Comeback. Oder doch nicht? Eine halbe Stunde vor Spielbeginn wollten journalistische Argusaugen das Bayern-Unikum auf der Haupttribüne erspäht haben. Die Entwarnung kam indes schnell, der da in Jeans und Freizeithemd auf den Rängen der Arena stand, war Simon Müller, der Bruder des Bayern-Angreifers. Simon sieht Thomas ziemlich ähnlich, ist im Übrigen auch ein guter Mittelfeldspieler mit Torinstinkt, allerdings beim zehntklassigen TSV Pähl, der Heimat der Müllers.

Der echte, der einzige, also Thomas Müller stand auf dem Rasen und gehörte zu den Bayern, die gleich mal ordentlich wuselten. Nach vier Minuten stand es bereits 3:0 für die Münchner, freilich nur nach Eckbällen, aber immerhin. Die erste wirkliche Torchance gehörte nach einer Vierstelstunde aber trotzdem den Königlichen. Jérôme Boateng ging zu ungestüm gegen Karim Benzema zu Wege, was den Madrilenen einen Freistoß zentral 18 Meter vor dem Tor einbrachte. Ein Fressen für den Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der wahrscheinlich selbst nicht weiß, wie oft er schon aus einer solchen formidablen Position getroffen hat. Doch der Ronaldo des Frühjahrs 2017 hatte zuletzt eine kleine Formkrise, prompt flog der Ball hoch über den Querbalken.

Real aber schien dennoch beflügelt. Ein Schuss von Toni Kroos wurde von Javi Martinez zur Ecke abgeblockt, ein Kopfball von Benzema touchierte erst Manuel Neuers Fingerspitzen und dann die Latte. Dann entdeckten endlich die Bayern ihre Torschussqualitäten. David Alaba verfehlte das Tor, Franck Ribérys Versuch wurde von Gareth Bale zur Ecke weggeköpft, und dann klappte mit dem Kopf, was mit den Füßen nicht gelang: Thiago zirkelte den Eckstoß zu Vidal und der erledigte das Geschäft wuchtig mit der Stirn zum 1:0 (25.).

Vidal stand auch danach im Mittelpunkt. Erst rauschte nach 40 Minuten ein Flugkopfball von ihm knapp am Kasten vorbei, dann hatte der Chilene fünf Minuten später die einmalige Gelegenheit, möglicherweise für eine Vorentscheidung zu sorgen. Schiedsrichter Nicola Rizzoli entschied auf Handelfmeter, nachdem Dani Carvajal sich in einen Ribéry-Schuss geworfen hatte, doch Vidal ballerte den Strafstoß kläglich in die dritte Etage.

Es sollte der Augenblick sein, in dem sich alles änderte und das Spiel kippte. Statt mit einer 2:0-Führung in die Pause und mit extrabreiter Mia-san-mia-Brust in die zweite Halbzeit zu gehen, brauchte Real Madrid nach Wiederanpfiff nur 90 Sekunden, um auszugleichen. Flanke Carjaval, Direktabnahme Ronaldo, Minikrise ausgerechnet in der Allianz-Arena beendet, 1:1. Und hätte nicht Neuer grandios reagiert, als Bale aus Nahdistanz köpfte, der spanische Champion wäre in Führung gegangen.

Als hätte man den Bayern ins Pausengetränk Baldrian gemischt, kamen sie jetzt ein ums andere Mal zu spät. Javi Martinez in der 58. und 61. Minute gleich zweimal – erst foulte er Benzema, dann Ronaldo, erst gab es Gelb, dann Gelb-Rot, jetzt waren die Münchner auch noch in Unterzahl. Zweimal konnte Manuel Neuer mit Klasseparaden gegen Benzema und Ronaldo noch den Rückstand verhindern, dann aber war auch er machtlos, als wiederum Ronaldo die Kugel in Minute 77 zum 1:2 ins Netz spitzelte.