Handball Das sind die tollen Klassenerhalts-Typen der HSG Konstanz!

Es ist vollbracht und sie sind prachtvoll: Die Handballer der HSG Konstanz haben mit dem Sieg beim TV Neuhausen den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert. Eine überragende Leistung, die höchste Anerkennung verdient. Kurzporträts der coolen Klassenerhalter von Ingo Feiertag und Ralf Mittmann!Früher gab es mal einen deutschen Torwart, der hieß Andreas Thiel, aber alle nannten ihn den Hexer. Wir verpassen nun dem „Konsti“ ehrenhalber den Spitznamen Andi Thiel, der Zweite. Hatte mehrere Spiele, in denen er die gegnerischen Schützen zur Verzweiflung brachte.Weitere besondere Eigenschaft: Der 23-Jährige denkt immer positiv, so zum Beispiel auch nach der bitteren Heimniederlage gegen Hamm. „Jetzt holen wir eben was in Dessau – die liegen uns nämlich“, sagt er und hatte Recht. Es wurde ein beachtliches und wichtiges 25:25.Der aktuelle Junioren-Nationalkeeper hatte sich viel vorgenommen für die Zweitligasaison – und dann verletzte er sich gleich schwer. Erst im Frühjahr 2017 konnte er wieder ran, das aber gleich überzeugend. Bei der HSG wie bei den deutschen Junioren. „Einfach geil“, jubelte der 21-Jährige. Wir sind sicher, dass er das in der kommenden Saison auch nach so manchem Zweitligaspiel der HSG wird sagen können.Der Handballrentner wurde nach Hanemanns Verletzung reaktiviert. Der 32-Jährige verschaffte dem schwer geforderten Poltrum notwendige Verschnaufpausen. Aber nicht nur das, der Hüne an Gestalt hatte auch viele glänzende Paraden. Die beiden absoluten Sahneaktionen lieferte er am zweiten Weihnachtsfeiertag im Krimi gegen Neuhausen kurz vor Schluss. Stand 25:24, ein Neuhauser kann frei vom Kreis aus werfen, Glatt pariert mit dem Knie. Wenig später, Stand 26:24, Glatt fängt den letzten gegnerischen Wurf und wirft den Ball locker zum 27:24 ins leere Tor. Macht auch gleich noch eine hundertprozentige Wurfausbeute.Der 29-Jährige gab in seiner letzten Saison noch einmal alles, aber das entspricht sowieso seinem Naturell. Der Matze ist ein Motivationsmonster, ein Kämpfertyp, einer, der nie aufgibt – und war damit genau einer, den die HSG in so vielen engen Spielen brauchte. Zog die Fäden im Rückraum auf seine eigene, unkonventionelle Art (HSG-Jargon: zwischen Genie und Wahnsinn). Sein Höhepunkt: das Spiel gegen Leutershausen. Beim 25:24 traf er achtmal, beging dann kurz vor Schluss ein Stürmerfoul, nur um den letzten Pass des Gegners abzufangen.Wenn man Patrick Glatt außen vor lässt, war „Flocke“ mit zarten 31 Jahren der Methusalem im Team. Aber das war ohne Bedeutung, denn Alter schützt vor Leistung nicht! Flockerzie, kämpfte mit Ruhe, Abgeklärtheit und der Listigkeit des alten Fuchses am Kreis – holte etliche Siebenmeter heraus und erzielte wichtige Tore. Nach dem Heimspiel gegen Eisenach wird er zusammen mit Matthias Stocker verabschiedet. Schluchz!Der Kapitän ist mit seinem nimmermüden Einsatz immer ein Vorbild. Und der 26-Jährige hat auch Mitreißer-Fähigkeiten. Herrlich, wenn er einen seinen Treffer mit leidenschaftlicher Miene bejubelt und gleichzeitig den Anhang ermuntert, auch bitteschön lautstark in Aktion zu bleiben. Noch heute fragen sich die Handballexperten an der Nordsee, wie „Schlauch“ beim 30:29-Sieg der HSG in Wilhelmshaven den entscheidenden Treffer aus spitzestem Winkel versenken konnte.Der 25-jährige Bursche zählt auf dem Handballfeld nie zu den Größten – falsch: nie zu den Längsten, muss es heißen. Denn einer der Größten war der Gregor oft genug, mit mehr als 210 Treffern ist er viertbester Angreifer der Liga. Aus Balingen gekommen, wurde man in der Heimat gleich aufmerksam auf seinen Leistungssprung und hat ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte: einen Erstligavertrag. Schade für den Linkshänder ist, dass Balingen-Weilstetten jetzt aus der Bundesliga absteigt und er nächste Saison wieder am Schänzle auftaucht – leider im falschen Trikot.Den „Paule“ hatten wir nach der vergangenen Drittligasaison schon mal mit dem Westernhelden Wyatt Earp verglichen, weil er Selbstvertrauen auch optisch darzustellen weiß. Das war in der Rückrunde und vor allem in der Endphase der Saison auch wieder der Fall, als der beste HSG-Schütze der Vorsaison immer besser in Schwung kam und seiner Mannschaft mit entscheidenden Treffern in den Schlussminuten wichtige Punkte sicherte. Schade, dass der 25-jährige Eintracht-Frankfurt-Fan in der Vorrunde längere Zeit von einer Krankheit geschwächt war. Aber: Ende gut, Paule gut, alles gut!Ein Hüne an Gestalt, ein Riese als Handballer, ein Bär von Typ – er ist auf dem Feld durch nichts aus der Ruhe zu bringen und davor wie danach ein immer freundlicher Zeitgenosse. Für uns ist der 29-Jährige einer von der Marke Balu, der Bär, der auf seine ganz spezielle Art alle Hürden überspringt. Über die Riedels des Handballs heißt es, sie seien die Männer für die leichten Tore. Soll heißen, wenn Kombinationen ins Stocken kommen, heißt es für sie: Anlauf, Sprung, Wurf, Tor. Einfache Tore? Welch eine Verharmlosung! Obwohl, wenn man dem Riedel so zuschaut….Der „Michi“ aus Gengenbach war der zuverlässige Mann für die Defensive, vor allem dann, wenn die Gegner am Kreis mit den dicken Brocken aufwarteten. Da kennt der 23-Jährige keine Verwandten. Auch im Angriff vor allem in der Rückrunde immer wieder mit am Ball – da kann noch einiges kommen in der Zukunft.Der frühere Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler brauchte in seiner zweiten Konstanzer Saison etwas Zeit, um in der 2. Liga anzukommen. Machte seine Sache trotzdem meistens gut. Hat Tempo, Ideen und einen überragenden Wurf – wenn der freundliche Bursche den künftig noch öfter im Tor unterbringt, wäre das ein nächster kleiner Sprung. Im kommenden Jahr ohne den Kollegen Stocker wird noch mehr Arbeit auf den 22-Jährigen zukommen. Das sehen wir positiv: Chance, Sprungbrett und so weiter.Vom ewigen südbadischen Rivalen zur HSG gekommen, gelang es dem 23-jährigen Lahrer in mehreren Spielen, die Gegner mit seinen knallharten Kernwürfen zu überraschen. Trainer Daniel Eblen war froh, dass Gäßler dem Rückraumlinken Mathias Riedel immer wieder Verschnaufpausen verschaffen konnte, damit der „Körner für die Schlussphase“ behalten konnte.Wie Felix Gäßler aus Lahr stammend, zog es den stressfähigen Burschen in der Kampfzone am Kreis ebenfalls aus Köndringen-Teningen an den Bodensee. Nach anfänglicher Verletzung kam der Chris schnell im Team der HSG und in der Erlebniswelt 2. Bundesliga an. Holte Siebenmeter heraus, nötigte die Gegner zu Zeitstrafen, erzielte viele schöne Tore. Darauf ein eiskaltes Spezi! Soll Berchtenbreiters Lieblingsgetränk sein…Benjamin Schweda und Felix Krüger mit imponierenden Teilzeiteinsätzen; Pechvogel Alexander Lauber, der nach nur einem Einsatz mit schwerer Verletzung für die Saison ausfiel; Fabian Maier-Hasselmann, Marius Oßwald, Manuel Both, Samuel Wendel, Vincent Hummel, Jonas Löffler und nach langer Verletzung auch Sebastian Bösing – sie alle waren immer da, wenn sie gebraucht wurden. Zudem kämpften viele von ihnen parallel mit der zweiten Mannschaft um den Klassenerhalt in der Oberliga, der nicht mit einem Happyend gekrönt wurde. Auch das gehört zum Konstanzer Weg – sich nicht von Rückschlägen aus dem Konzept bringen zu lassen. Ein Hoch auf die Jungs!Die Beiden haben einen bärenstarken Job gemacht und ihre Jungs immer wieder perfekt auf die jeweiligen Gegner eingestellt. Der Zweitligaverbleib ist der verdiente Lohn, sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte waren viele Worte der Hochachtung von Trainern der Konkurrenz. Während die Spieler in der kurzen Sommerpause die geschundenen Beine hochlegen können, arbeiten die zwei von der Bank fast durch. Daniel Eblen muss schon bald die Vorbereitung planen, und Melchert – als Sportlicher Leiter gleichzeitig der Chef seines Trainerbosses – bastelt eh ständig weiter am Kader für die kommende Runde.Die Unterstützung von den Rängen war grandios, wie die Spieler immer wieder voller Begeisterung sagten. Auch bei vielen Auswärtsspielen tauchten Mitglieder des HSG-Fanclubs auf, aber vor allem ist eben die Sporthalle am Rhein einfach nur die: „Schänzle Hölle“.Hut ab vor all den guten Geistern, sei es an den Kassen, hinter den Verkaufstresen, im kleinen VIP-Bereich, beim Vorbereiten und Aufräumen der Halle und vieles mehr.Wozu soll man viele Worte sagen, wenn wenige genügen? Ohne Otto Eblen gäbe es diese HSG Konstanz und all die tollen Erlebnisse nicht.