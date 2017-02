Eishockey Dämpfer für Wild Wings: Schwenningen verliert gegen Köln mit 2:5

Schwenningen verliert in der Deutschen Eishockey Liga gegen Köln mit 2:5 und hat nun weiter sieben Punkte Rückstand auf Berlin. Die Playoff-Hoffnungen werden damit immer kleiner.

Gut, dass die Spieler der Kölner Haie Eishockey-Profis wurden. Beim Fußball jedenfalls hätten die wenigsten von ihnen Chancen gehabt, sich bis in den Profibereich nach oben zu spielen. Sehr wild sind ihre Versuche mit dem runden Ball, als sie sich vor der Partie bei den Schwenninger Wild Wings vor der Halle warm spielen. Deutlich besser sind ihre Fähigkeiten auf dem Eis, sie stehen auf Rang vier in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Ein Spitzenteam. Das sind die Schwenninger nicht. Aber sie sind auch kein Kanonenfutter mehr, das zu einem solch späten Zeitpunkt der Saison wieder chancenlos am Tabellenende steht. Die Wild Wings hoffen auf die Teilnahme an den Vorplayoffs. Mindestens Zehnter müssen sie dafür werden. Mit dem 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) gegen Köln vor 4741 Zuschauern haben diese Hoffnungen einen Dämpfer erhalten. Bei noch fünf Spielen haben sie weiterhin sieben Punkte Rückstand auf die Eisbären Berlin.

Von Anfang an zeigen die Kölner, dass sie ein ambitioniertes Team sind. Schon in der 6. Minute gelingt Neuzugang Alexandre Bolduc die Führung. Er fälscht vor Wild-Wings-Torwart Dustin Strahlmeier den Puck ab. Die Schwenninger aber sind nicht geschockt. Nur wenige Augenblicke später hat Uli Maurer die große Chance zum Ausgleich, vergibt aber leichtfertig (8.). Besser macht es Jiri Hunkes. Nach einem perfekten Zuspiel von Will Acton schießt er den Puck knallhart unter die Latte. Es ist das 1:1 (12.), und sein erstes Saisontor. Das gibt den Gastgebern Aufwind, einen weiteren Treffer aber schaffen sie im ersten Drittel nicht mehr. Auch Köln nicht, Sebastian Uvira trifft nur den Pfosten (15.).

Auch im zweiten Abschnitt bleibt die Partie umkämpft. Schwenningen hält gut mit. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft ihre Chance auf die Playoffs nutzen will. "Wir glauben daran", hat Will Acton, der Topscorer, kürzlich gesagt. Sie zeigen das mit einer starken Leistung. In Führung aber gehen wieder die Kölner. In Überzahl trifft Philip Gogulla (39.). Und 17 Sekunden vor Schluss des zweiten Drittels lässt Shawn Lalonde das 3:1 (40.) folgen. Ebenfalls in Überzahl, es ist ein Nackenschlag für die Schwenninger.

Davon erholen sie sich im dritten Abschnitt nicht mehr. Obwohl sie zu Beginn gleich die große Möglichkeit in Überzahl haben, den Anschlusstreffer zu erzielen. Das aber gelingt nicht – zunächst. In Minute 49 aber markiert Jerome Samson das 2:3, in Überzahl nach einem sehr schönen Spielzug. Die Hoffnung kehrt zurück, aber nur für wenige Sekunden. In der 50. Minute antwortet Travis Turnbull zum 2:4, in der 59. Minute trifft Gogulla zum 2:5. Grämen müssen sich die Schwenninger wegen der Niederlage nicht. Köln ist ein Spitzenteam, das zeigen die Haie eindrucksvoll. Am Ende waren sie einfach deutlich effizienter.

Auch wenn sie in dieser Saison tatsächlich noch immer von den Playoffs träumen dürfen – wenngleich die Chancen seit gestern deutlich schlechter sind -, ist der Tabellenkeller doch eher die Heimat der Wild Wings. In der Saison 2018/19 könnte es dann tatsächlich mal eng werden – die DEL plant die Einführung des Auf- und Abstiegs. Aber nur, wenn sich bis 31. März diesen Jahres sechs Zweitligisten DEL-fähig zeigen, die Vorgaben für einen Aufstieg erfüllen und sich bewerben. Das könnte zur Folge haben, dass nach einer Übergangssaison der Zweitliga-Meister im Frühjahr 2019 aufsteigen darf. Selbst wenn er im schlimmsten Fall nicht zu den sechs Bewerbern zählen sollte. Allerdings muss dieser Verein vor der Aufstiegssaison die Bürgschaft von 800 000 Euro hinterlegt haben und ein DEL-taugliches Stadion vorweisen. Exakt die Voraussetzungen, die die anderen sechs Clubs jetzt schon erfüllen müssen. Ist das nicht der Fall, darf der eigentliche DEL-Absteiger in der Liga bleiben. Das zumindest sagte Matthias Schumann, Pressesprecher der DEL, gestern bei seinem Besuch in Schwenningen.