Darmstadt Berühmter Twitter-Fan: SV Darmstadt 98 lädt Barack Obama ein

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu einem Heimspiel ans Böllenfalltor eingeladen. Hintergrund: Der einst mächtigste Mann der Welt folgt den "Lilien" auf Twitter, was er sonst nicht einmal beim FC Bayern München, FC Barcelona oder Manchester United tut.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? ? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF