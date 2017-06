Fußball Auslosung im DFB-Pokal: Gegen wen wird der 1. FC Rielasingen-Arlen antreten? Vorsitzender Peter Dreide im Interview

Am Sonntag steigt die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Runde. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist im Topf. Im Interview spricht Peter Dreide, Vorsitzender des Verbandsligisten, über Hoffnungen, Wünsche und viel Arbeit.

Herr Dreide, steigt die positive Anspannung schon – schließlich ist der 1. FC Rielasingen-Arlen erstmals im großen Pokalkonzert mit dabei?

Die steigt definitiv. Dass wir tatsächlich im DFB-Pokal dabei sind, das war am Anfang gar nicht richtig zu greifen. Jetzt schon, da muss man nur mal auf die Homepages der großen Clubs wandern. Da sind wir vertreten, da werden wir genannt.

Inwiefern?

Als möglicher Gegner. Die Bundesligisten kriegen ja sehr wahrscheinlich alle unterklassige Gegner, und da sind eben auch die Sportfreunde Dorfmerkingen (Landesliga Württemberg; die Red.) und der 1. FC Rielasingen-Arlen aufgeführt.

Und Ihnen geht es wie den meisten Funktionären in vergleichbarer Situation, Sie träumen vom FC Bayern oder Borussia Dortmund?

Nein, das nicht. Natürlich gelten die Bayern als Traumlos, aber sind sie das wirklich? Wie sollen wir denn die Bayern oder auch Borussia Dortmund logistisch stemmen? Das wäre ein unglaublicher Aufwand unter enormem Druck. Man muss das realistisch sehen, Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln oder der Hamburger SV wären mir persönlich lieber.

Sie würden das Pokalspiel am liebsten im Singener Hohentwielstadion austragen. Das wäre gegen Bayern oder Dortmund kaum möglich – welcher Ort, welches Stadion kämen im Zweifel infrage?

Ja, wir möchten das Spiel, das Gesamt-event wenn immer möglich in der Region, in der Heimat durchführen. Da wäre das Hohentwielstadion von unseren Freunden vom FC Singen 04 genau das richtige. Wir werden alles versuchen, dass das klappt.

Das ist eine löbliche Einstellung. Aber wenn Bayern oder Dortmund...

Halt, stopp. Ich weiß es nicht, ich will es jetzt auch nicht wissen. Wir warten ab. Am Sonntagabend so gegen Sieben wissen wir es und dann gehenwir es ab nächste Woche an.

Man hört es heraus, das Pendeln zwischen Vorfreude und dem Wissen um die viele Arbeit – wie geht der Club denn an diese Herausforderung heran?

Wir haben ein Organisationsteam gebildet, drei Leute im Kern-, bis zu 14 im gesamten Team. Da sind die DFB-Anforderungen schon mal sondiert worden und auch abgearbeitet, so weit das möglich war. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein Riesenanforderungskatalog mit verschiedensten Themenbereichen. Es geht ja bei weitem nicht nur um die Stadionfrage, es geht ums Ticketing, um mediale Aufgaben, natürlich um die Sicherheit. Es ist sehr, sehr viel Arbeit – und wir wollen es gut machen.

115 000 Euro Antrittsgage gibt es – was machen Sie damit und mit einem möglichen Überschuss aus dem Spiel?

Das Geld wird für Schuldenabbau und Infrastruktur auf der Talwiese verwendet. Und einen Teil erhalten die Spieler, die ja den südbadischen Pokal geholt und sich das verdient haben. Falls Sie das meinen: In neue Spieler wird nicht investiert, unser Kader steht bereits.

Die Pokalauslosung findet zum ersten Mal und dann auch künftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Wie viele Rielasingen-Arler sind vor Ort?

Zwei Spieler und Mitglieder des Organisationsteams, zusammen 13 Personen.

Und im Clubheim steigt die Pokalparty?

Jeder Fußballfan ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns auch auf ein Team des Südwestrundfunks, das in unserem Clubheim dreht und den Film später in Südwest Aktuell und Sport im Dritten zeigen wird.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat auf seiner Homepage ein Gewinnspiel laufen, bei dem man den Gegner tippen soll. Wie ist der Zwischenstand?

Da tippt wahrscheinlich jeder seinen Lieblingsclub. Die meisten Teilnehmer setzen derzeit auf den VfB Stuttgart, gefolgt von Bayern München und dem Hamburger SV.