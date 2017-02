Fußball 5:1 ein Knüller, doch was wird mit Müller? Warum der Torjäger in Ancelottis System keinen Platz mehr hat

5:1 ein Knüller, doch was wird mit Müller? Warum der Torjäger in Ancelottis System keinen Platz mehr hat

Beim Triumph gegen den FC Arsenal findet Bayern-Trainer Carlo Ancelotti seine Wunschformation – Thomas Müller gehört nicht dazu. Der Weltmeister saß gegen die Londoner 85 Minuten auf der Bank, erzielte nach seiner Einwechslung gleich ein Tor, doch in die erste Elf hievt ihn das nicht.

Einen besseren Tag hätten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München nicht aussuchen können. Denn Donnerstagmorgen, wenige Stunden nach der beeindruckenden Gala beim 5:1 gegen den FC Arsenal, präsentierten die Bayern-Bosse in der Erlebniswelt der Allianz Arena die neuen Vereinsbotschafter Giovane Elber, Bixente Lizarazu und Hasan Salihamidzic. Das sind nun nicht Kicker der Kategorie „auch mal beim FC Bayern gewesen“, sondern Ausnahmeprofis, die 2001 ihren Anteil hatten am ersten Münchner Champions-League-Triumph. Alles zusammen wirkte wie eine Botschaft, hier leibhaftig die Stars von damals, und in den Köpfen die süße Vorstellung von einem neuen Champions-Jahrgang 2017.

„Ich bin total happy. Das war ein Abend zum Genießen“, schwärmte Uli Hoeneß und gestand, dass bei der Heimfahrt an den Tegernsee Gattin Susi ans Lenkrad musste, weil der Herr Präsident etwas zu tief ins Rotweinglas geschaut hatte. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach von einem Signal der Stärke an die Konkurrenz: „Es war ein wunderbares Spiel, das in die ganze Welt übertragen wurde.“

Ja, abgesehen von einer 25-minütigen Wackelphase nach dem 1:1-Ausgleich der Londoner in der 30. Minute war der Vortrag der Münchner Fußballer bemerkenswert. Und die prächtige Stimmung übertünchte denn auch dieses eine Problem, das sie beim FC Bayern durchaus als unangenehm empfinden oder aber, auf gut bayrisch eben, deppert. Ausgerechnet Thomas Müller gehört offensichtlich nicht mehr zur ersten Garnitur. Das nagt am Nervenkostüm des Zurückgesetzten, das plagt die Fans und es kratzt auch am tiefen bajuwarischen Selbstverständnis, das keiner beim FC Bayern authentischer präsentieren kann als Thomas Müller.

Allerdings eben nur ein erfolgreicher Thomas Müller. „Der Müller spielt immer“, jener Satz aus vielen guten Tagen, ist nicht mehr gültig, er spielt für Trainer Carlo Ancelotti keine Rolle. Dem italienischen Fußballehrer mag man das Temperament eines Stoikers nachsagen, im Kopf aber verfolgt Ancelotti mit analytischem Verstand und unerschütterbarer Konsequenz den Plan, für seine Spieler das beste System zu finden – weshalb Karl-Heinz Rummenigge jubiliert: „Carlo ist ein fantastischer Trainer, der nachgewiesen hat, aus einzelnen Spielern Mannschaften zu formen.“ Dafür testet Ancelotti und nimmt in Kauf, dass es harzt im Gefüge, wie bislang in den Bundesligaspielen dieses Jahres. Aber wenn er sich in der richtigen Spur wähnt, verlässt sie der Italiener auch nicht mehr. Das 4-2-3-1-System hat Signore Ancelotti nicht erfunden, aber erkannt, dass es für den FC Bayern am besten taugt – dann jedenfalls, wenn er sein Wunschpersonal zur Verfügung hat. Thomas Müller gehört derzeit nicht dazu.

Beim Privatsender Sky wurde Studiogast Lothar Matthäus gefragt, ob Thomas Müller derzeit noch eine Chance auf die erste Elf habe. Ohne zu zögern, sagte dieser „nein“. Auch wenn sich der Rekordnationalspieler über die Jahre den Ruf einer Schwatzbase erworben hat, so überzeugend argumentierte er jetzt: Müller könne in Ancelottis System nur als Sturmspitze oder in der Dreiereihe auf rechts oder in der Mitte spielen. Da konkurriere er mit den gegen Arsenal überragendenLewandowski, Robben und Thiago, erklärte Matthäus und schüttelte den Kopf: „Seine Positionen sind besetzt. Wenn sich keiner verletzt, dann ist in diesem System von heute kein Platz für Thomas Müller. In wichtigen Spielen muss er daher wahrscheinlich weiter auf der Bank sitzen.“

Mit diesem Urteil konfrontierte Sky-Moderator dann FCB-Kapitän Philipp Lahm und Karl-Heinz Rummenigge. Die reagierten, wie zu erwarten war – bloß kein Konfliktthema draus machen. Der Thomas Müller habe, so Lahm, „in jeder Mannschaft einen Platz. Er geht immer voran und es ist unglaublich, wie er arbeitet.“ Und Rummenigge meinte, man habe Geduld mit Müller, „Thomas ist Thomas, er hat eine riesen Bedeutung für uns.“

Wenn schon gerade nicht als Stammkicker, so wenigstens als Katalysator für gute Stimmung. Als Müller, knapp anderthalb Minuten nach seiner Einwechslung in der 86. Minute, das 5:1 erzielte, feierten ihn sofort die Fans: „Thomas Müller, du bist der beste Mann.“ Balsam für die Nummer 25, eine Randnotiz für Carlo Ancelotti.