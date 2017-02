Fußball 49.999 Treffer in der Bundesliga - aber welches Tor war das schönste?

49.999 Tore wurden bisher in der Fußball-Bundesliga erzielt. Am Freitagabend wird wahrscheinlich Nummer 50.000 fallen. Aber welches war das schönste? Drei Redakteure, drei Meinungen.

Weitere Informationen Wer erzielt Tor NUmmer 50.000? Die Entscheidung wird wohl am Freitag fallen

Sportchef Ralf Mittmann sagt: In 40 Jahren um die 700 Bundesligaspiele im Stadion verfolgt mit über 2000 Toren - doch das schönste? Tief im Gedächtnis geblieben sind mir zwei, die ich nur im Fernsehen gesehen habe. Platz zwei: 1978 das Kölner 1:1 durch Heinz Flohe gegen Gladbach, das dem FC den Weg zum Titel ebnete. Platz eins: Gerd Müllers Tor im Sitzen beim 9:0 der Bayern 1976 gegen TB Berlin: Rückpass, Müller grätscht, nimmt den Ball mit rechts an, zieht ihn im Sitzen mit links mit und stüpfelt ihn mit links ins Tor. Sensationell! Einmalig!Sportredakteur Dirk Salzmann meint: Jay-Jay Okocha! An jenem 31. August 1993 schlug der Teufelskerl der Frankfurter Eintracht fünf Haken in elf Sekunden, narrte die komplette Abwehr des Karlsruher SC bei seinem Treffer zum 3:1-Endstand in der 87. Minute – einschließlich Torwart Oliver Kahn.Kommentator Jörg Dahlmann rief daraufhin ins Mikrofon: „Liebe Zuschauer! Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal. Sollen sie mich rausschmeissen. Ich zeig’ ihnen die Szene bis zum Umfallen!“Sportredakteur Ingo Feiertag sagt: Bei uns auf dem Bolzplatz gab es eine Ansage, die jeder verstand. Wenn der Stürmer „Lothar“ rief, wusste der Eckball-Treter ganz genau, was gewünscht war. Ein Chip Richtung Strafraumlinie, wo der Abnehmer versuchte, den Ball volley unter die Latte zu dreschen, wie unser Idol: Weltmeister Matthäus. Sein „Tor des Monats“ gegen Leverkusen im November 1992 sahen wir erst mit großen Augen in der Sportschau und dann hundertfach auf Video. Ein Bild von einem Schuss, ein Traumtor, einfach – Lothar!