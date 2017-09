Eishockey 2:1 nach Verlängerung gegen Iserlohn: Schwenninger Auftakt glückt

Die Wild Wings gewinnen in Iserlohn mit 2:1 nach Verlängerung. Mirko Höfflin gelingt am ersten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga der entscheidende Treffer.

Es ist der Auftakt, den sich die Schwenninger Wild Wings gewünscht hatten. An den ersten Spieltagen, an denen alle Teams der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erst noch ihre Form suchen, müssen die vermeintlichen Underdogs kräftig punkten. Und zu denen zählen die Wild Wings auch in dieser Runde wieder zweifellos. Wenngleich Trainer Pat Cortina die große Hoffnung hat, dass in dieser Saison endlich die ersehnte Playoff-Teilnahme gelingt. Nun ist der erste Spieltag zwar noch nicht wirklich aussagekräftig, das 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) nach Verlängerung bei den Iserlohn Roosters aber macht Mut. Den entscheidenden Treffer erzielte Mirko Höfflin (63.).

Dominik Bittner war verletzt

Cortina musste schon vor Spielbeginn eine schwere Entscheidung treffen. Dominik Bittner war verletzt, der Rest des Kaders aber spielfähig. So entschied der Trainer, dass Kai Herpich und Dominik Bohac diesmal aussetzen müssen. Auch im Eishockey gibt es bei der Teamgröße schließlich ein Limit. Nach langer Pause hatten die Schwenninger richtig Lust auf Eishocky. Sie begannen druckvoll und belohnten sich in der 3. Minute mit dem Führungstor. Die Schiedsrichter mussten allerdings den Videobeweis bemühen, um Will Actons Treffer anzuerkennen. Es war der perfekte Auftakt. Iserlohn aber gelang die perfekt Antwort. Schon in der 4. Minute glich Johan Larsson aus. Keine Spur von Abtasten, beide Mannschaften gaben gleich zu Beginn Vollgas. Daran änderte sich auch im Rest des ersten Drittels nichts. Chancen gab es auf beiden Seiten, ein weiterer Treffer aber fiel zunächst nicht.

Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber plötzlich tonangebend. Sie dominierten, mussten allerdings anerkennen, dass Schwenningens Dustin Strahlmeier ein außergewöhnlich guter Torhüter ist. Er ließ keine Puck in den zweiten 20 Minuten passieren, selbst einen Penalty wehrte er ab (30.). Allerdings waren seine Vorderleute ebenso nicht erfolgreich, so dass es beim verdienten Unentschieden nach zwei Dritteln blieb.

So knapp das Ergebnis war, so eng war auch die Partie. Schwenningen war jederzeit in der Lage, dagegenzuhalten. Und falls es doch einmal eng wurde, war Verlass auf Strahlmeier. Die Hoffnung auf den Auftaktsieg lebte. Und sie hätte beinahe noch mehr Nahrung bekommen, hätte Kalle Kaljomaa in Unterzahl nicht nur die Latte getroffen (47.). Die Wild Wings gaben alles, Iserlohn war spielerisch einen Tick besser. Nur ein weiterer Treffer, der wollte einfach nicht fallen. In den letzten zehn Minuten gingen beide Teams deutlich vorsichtiger zu Werke, keiner wollte mehr einen Gegentreffer riskieren.



Plötzlich aber hatte Schwenningens Stefano Giliati die große Chance zur Führung, scheiterte aber an Iserlohns Torwart Sebastian Dahm (56.). In der Verlängerung machte schließlich Höfflin den Sieg perfekt (63.). Am Sonntag geht es für die Wild Wings gleich mit dem Derby weiter. Um 16.30 Uhr sind die Mannheimer Adler in der Helios-Arena zu Gast, es gibt nur noch 600 Restkarten für diese brisante Partie.