Freiburg 2:1 gegen den 1. FC Köln: Philipp schießt SC Freiburg zum Sieg

Der SC Freiburg bleibt eine Macht im heimischen Schwarzwaldstadion. Die Breisgauer gewannen gegen den 1. FC Köln ein Spiel auf Biegen und Brechen mit viel Kampf und auch einigem Krampf verdient mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte in der 77. Minute Maximilian Philipp. Aus Freiburg berichtet SÜDDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Es gab schon viel Gesprächsstoff, lange bevor Schiedsrichter Robert Hartmann aus Wangen im Allgäu das Spiel anpfiff. Beim 1. FC Köln stand der aus Dortmund gekommene Verteidiger Neven Subotic zum ersten Mal in der ersten Elf. Im Freiburger Fan-Lager wurde diskutiert über das Interesse von Bayer Leverkusen an SC-Schlussmann Alexander Schwolow. Tenor: Wäre schade, wenn er ginge. Der 24-Jährige hat derweil verlauten lassen, er fühle sich beim Sportclub „total wohl“, habe auch schon positive Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Und da war dann noch das Thema 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, das es möglicherweise im Schwarzwaldstadion geben könnte. Vier Treffer fehlten bei Anpfiff noch zu dieser Marke.



Zur Halbzeit waren es dann nur noch zwei. Erst brachte Vincenzo Grifo die Gastgeber mit einem abgefälschten Schuss, bei dem Ball von der Unterkante der Latte hinter die Linie sprang, in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Das durchaus verdient, denn die Freiburger waren die aktivere Mannschaft, die zudem nach 19 Minuten schon Pech gehabt hatte, als ein Kopfball von Marc Torrejón am Pfosten landete und der Ball so schräg nach links wegsprang, dass der heranstürmende Florian Niederlechner ins Leere lief.



Dann war es in der 39. Minute der Kölner Torjäger Anthony Modeste, der mit der ersten Chance der Geißböcke zum 1:1 ausglich. Im Mittelfeld hatten gleich drei Freiburger keinen Druck auf Osako ausgeübt und Nicolas Höfler eine Schnittstelle unbesetzt gelassen, sodass der Ball maßgerecht bei Bittencourt landen konnte. Dessen Schuss wehrte Schwolow zwar ab, allerdings genau vor die Füße von Modeste.



Statistik-Experten hatten bereits vor dem ersten Spiel des 20. Spieltags prognostiziert, dass der Jubiläumstreffer am Sonntagabend in Freiburg fallen sollte. Und sie hatten auch wissen wollen, dass es Maximilian Philipp sein würde, der ihn erzielt – zwischen der 45. Und 65. Minute, weil der Sportclub-Angreifer zwei seiner fünf Saisontore in diesem Zeitraum geschossen hatte.



Zwei Tore also fehlten zum 50 000. Bundesliga-Tor und hätte Modeste in der 50. Minute völlig blank vor Schwolow nicht den SC-Keeper angeschossen, es wäre nur noch eines gewesen. Allerdings hätte sich dann das Schiedsrichtergespann schämen müssen, denn Kölns Sturm-Ass hatte sich deutlich in Abseitsposition befunden.



Nichts als nette Spielerei das Ganze, die Spieler verschwendeten ohnehin keinen Gedanken daran. Sie wollten aus dem Unentschieden einen Sieg machen, und zwar Freiburger wie Kölner. In der 59. Minute flog ein abgefälschter Schuss von Philipp knapp über den FC-Kasten, eine Minute später verzog auf der anderen Seite Rausch, wieder nur zwei Minuten später traf Philipp nach einer Flanke von Christin Günter die Kugel nicht richtig und nur Sekunden später schoss Modeste den Ball in Schwolows Arme.



Munter rauf und runter ging es – mit Vorteilen für den Sportclub. Mit Nils Petersen für den armen Niederlechner, der in Halbzeit eins erste einen Volltreffer im Unterleib und dann noch einen in den Magen hinnehmen musste, wurden die Angriffe der Freiburger noch schwungvoller. Nach 66 Minuten leuchtete ein Eckballverhältnis von 7:0 auf der Anzeigetafel, aber eben auch immer noch ein 1:1 an Toren.



Anzumerken wäre noch, dass Maximilian Philipp vorher auf die Expertenvorhersage angesprochen worden war und er dazu meinte, das wäre schon eine tolle Sache, er wäre aber auch mit dem 49 999. Treffer sehr zufrieden, wenn es am Ende nur ein SC-Sieg sei. Dann kam die 77. Minute, es fiel Tor Nummer 49 999 und tatsächlich durch Philipp. FC-Torhüter Kessler hatten einen Freistoß von Grifo nach vorne abgeklatscht und Philipp eiskalt zum 2:1 abgestaubt.



13 Minuten plus Nachspielzeit standen den 22 Akteuren also noch zur Verfügung, um den Jubiläumstreffer zu erzielen. In der 85. Minute war wieder Alexander Schwolow Spielverderber für Anthony Modeste. Weitere Torchancen gab es nicht mehr, der SC Freiburg siegte 2:1 – und die größten Aussichten, das 50 000. Bundesligator zu erzielen, haben nun die Kicker des FC Augsburg und von Bayer Leverkusen, die am kommenden Freitag den 21. Spieltag eröffnen.